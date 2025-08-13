Spotify'dan Türkiye'deki editör incelemelerine yanıt

Spotify'dan Türkiye'deki editörlere yönelik inceleme iddialarına yanıt geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Spotify olarak müzik programlamamıza büyük özen gösteriyor, dinleyicilerin dünya çapında milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru değildir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında ilgili kurum ile iş birliğinin sürdüğü vurgulandı.