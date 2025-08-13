Spotify'dan Türkiye'deki editör incelemelerine yanıt
Spotify, son dönemde Türkiye'deki müzik editörleri ve içerik ekibine yönelik gündeme gelen iddialara yanıt verdi. Şirket, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve Rekabet Kurulu ile iş birliğinin sürdüğünü açıkladı.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 13 Ağustos 2025 07:54, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2025 08:11
Spotify'dan Türkiye'deki editörlere yönelik inceleme iddialarına yanıt geldi.
Şirketten yapılan açıklamada, "Spotify olarak müzik programlamamıza büyük özen gösteriyor, dinleyicilerin dünya çapında milyonlarca yeni sanatçıyı keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Editörlerimizi ve müzik ekibimizi hedef alan haberler doğru değildir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, yürütülmekte olan Rekabet Kurulu incelemesi kapsamında ilgili kurum ile iş birliğinin sürdüğü vurgulandı.