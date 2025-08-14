Kalkınma Yolu ve Kanal İstanbul Projelerinde Son Durum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gençlerle bir araya gelerek önemli tavsiyelerde bulundu. PTT Ahlatlıbel Tesisleri'nde düzenlenen "Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması" kapsamında, bakanlığın bağlı ve ilişkili kuruluşlarında staj yapan öğrencilerle buluştu. Türkiye'ye daha iyi hizmet verilmesi konusunda birçok sorumlulukları olduğunu belirten Uraloğlu, "Sizin bize verdiğiniz yetkiyi ve sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirme gayreti içindeyiz. Görevimizi iyi yapma sorumluluğumuz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye 23 yılda yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yapmışız. Bu, ülkemiz için çok iyi bir rakam." dedi. Kara yollarında bölünmüş yol uzunluğunun yaklaşık 30 bin kilometreye çıkarıldığını, demir yollarında ise ülkenin Avrupa'da 6'ncı, dünyada 8'inci yüksek hızlı demir yolu işleticisi ülke haline geldiğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapıdaki Gelişmeler

Demir yolu uzunluğunun şu anda 14 bin kilometre olduğunu ve 2053'te 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'de 26 olan aktif havalimanı sayısı 58'e çıkarıldı.

2002'de 34 milyon olan yolcu sayısı, geçen yıl 230 milyona, bu yıl ise 240 milyon olarak bekleniyor.

Dünyada 353 noktaya uçuş gerçekleştiriliyor.

217 liman yapısına ulaşıldı.

4,5G ile ülke tanıştırıldı, bu yıl 5G ihalesi yapılacak ve önümüzdeki sene 5G ile tanışılacak.

Türksat 6A uydusu, geçen yıl temmuzda uzaya fırlatıldı ve resmi olarak hizmete alındı.

Gençlere Tavsiyeler

Uraloğlu, öğrencilere yönelik tavsiyelerinde şunları vurguladı: "Her ne iş yapacak olursanız olun, yabancı dil eksikliğinizi giderin. İngilizce olur, Rusça olur, İspanyolca olur, mutlaka bir yabancı dil öğrenin, mutlaka İngilizceyi çözün." Ayrıca zamanı doğru planlamanın ve yönetmenin önemine değindi. Gençlere iyi ekiplerle çalışmayı, moral ve motivasyonu yüksek tutmayı ve hedeflere ulaşmak için gayret etmeyi önerdi. Sosyal medya ve internet kullanımının Türkiye'de ortalama 7,5-8 saat civarında olduğuna dikkat çekerek, bu alanların faydalı amaçlarla kullanılmasını tavsiye etti.

Yapay Zeka ve Yeni Projeler

Bakan Uraloğlu, yapay zekanın ulaştırma ve altyapı alanında güvenli ve etik şekilde devreye alındığını belirtti. Akıllı ulaşım sistemlerinde yapay zekadan yararlanıldığını ve bu teknolojinin milli, dini ve kültürel değerlere uygun şekilde geliştirilmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kalkınma Yolu Projesi ve Orta Koridor

Kalkınma Yolu Projesi : Basra Körfezi'ndeki ürünlerin Irak'ın Fav Limanı'ndan Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya taşınmasını kapsıyor. Irak tarafında henüz başlanmadı, muhtemelen önümüzdeki yıl başlanacak.

Orta Koridor: Modern İpek Yolu olarak nitelendirilen bu koridorda rekabetin paylaşımcı bir yaklaşımla yürütülmeye çalışıldığı belirtildi.

Sürdürülebilirlik ve Karbon Emisyonu

Kara yolu taşımacılığında karbon salımını azaltmak, elektrikli araç altyapısını güçlendirmek ve raylı sistemleri yaygınlaştırmak amacıyla yapılan çalışmalara değinen Uraloğlu, karbon ayak izini ölçen ilk bakanlık olduklarını ve ulaştırmanın her alanında karbon emisyonunu azaltmaya yönelik projeler yürüttüklerini ifade etti.

Kanal İstanbul ve Yerleşim Politikası

"Boğazdan yılda 40 bin gemi geçiyor, bu da günlük 120 gemiye denk geliyor. Bu su yolu, dünyanın en tehlikeli su yollarından biridir. Kanal İstanbul bu anlamda yapılması gereken bir projedir. Doğru zamanda daha finansman kaynaklarıyla Kanal İstanbul'u yapacağız ama bugünün önceliği değil. Kanal İstanbul güzergahının yüzde 70'i su yolu. Orada hali hazırda bir yerleşim yok. Birkaç tane köy var. Yerleşimi etkilemeyecek, sadece yüzde 30'u kara geçişi olacak."

Dijital Platformlar Hakkında Açıklamalar

"Roblox ve Discord" uygulamalarının hukuki bir süreç sonucunda kapandığını, süreçte mesafe kat edildiğini ancak biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu belirtti.