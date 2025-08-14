Suriye'ye Dönenlerin Sayısı Açıklandı

Esad rejiminin sona ermesinden bu güne, yaklaşık 8 ayda 400 binin üzerinde Suriyeli ülkelerine döndü.

Göç İdaresi Başkanlığından alınan bilgiye göre, 8 Aralık 2024 sonrasında toplam 411 bin 649 Suriyeli ülkelerine dönüş yaptı.

2016'dan bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 151 bin 652'ye ulaştı.

Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 543 bin 711 oldu.

RANDEVU ALMAK ŞART

Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyeliler, "randevu.goc.gov.tr" adresi üzerinden ikamet ettikleri şehirdeki il göç idaresi müdürlüğünden randevu alıyor.

İkamet edilen şehirdeki il göç idaresi müdürlüğünce "gönüllü geri dönüş formu", çıkış yapılacak sınır kapısının bulunduğu şehre seyahat için "yol izin belgesi" ve gerekli ise muvafakatname belgesi düzenleniyor.

Evrakı tamamlanan Suriyeliler, eşyalarıyla geldikleri Gönüllü Geri Dönüş Koordinasyon Merkezi'nde, Hatay Cilvegözü, Hatay Yayladağı, Hatay Zeytindalı, Kilis Öncüpınar, Kilis Çobanbey, Gaziantep Karkamış ve Şanlıurfa Akçakale kara hudut kapısına ulaşacakları otobüslere yerleşiyor.

Sınır kapısına ulaşan Suriyelilere parmak izi doğrulamaları yapılıyor, gümrük işlemlerinin ardından sınır kapısından çıkışları sağlanıyor.

Gönüllü geri dönüş yapmak isteyen Suriyelinin işlemleri bulundukları ilde yapılabildiği gibi doğrudan sınır kapısına gidilmesi halinde de gerçekleştirilebiliyor.

Ayrıca, gönüllü geri dönüşler Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından gözlemleniyor.