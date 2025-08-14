Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu. İşte ayrıntılar ve görev alacak isimler...
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2025 14:10, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2025 14:19
Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
- 21.30 Galatasaray-Fatih Karagümrük: Ozan Ergün
- 16 Ağustos Cumartesi:
- 19.00 Kocaelispor-Samsunspor: Zorbay Küçük
- 21.30 Corendon Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
- 21.30 Göztepe-Fenerbahçe: Yasin Kol
17 Ağustos Pazar:
- 19.00 Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor: Oğuzhan Aksu
- 19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Adnan Deniz Kayatepe
- 21.30 Beşiktaş-ikas Eyüpspor: Halil Umut Meler
- 21.30 RAMS Başakşehir-Kayserispor: Kadir Sağlam
18 Ağustos Pazartesi:
- 21.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Cihan Aydın