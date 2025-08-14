Eğitim-Bir-Sen'den 'Yetersiz Teklife Hayır' Eylemi

Milli Eğitim Bakanlığı önünde "Yetersiz Teklife Hayır" eyleminde buluşan Eğitim-Bir-Sen üyeleri, "Eğitim ve bilim çalışanlarını, emeklilerini yok sayan teklifi reddediyoruz." diye haykırdı.

Refah payının, taban aylığa zammın ve adaletin olmadığı teklifin kabul edilebilir olmadığı vurgulanan eylemlerde, Kamu İşvereni'nin 2026 için yüzde 10+6, 2027 için yüzde 4+4 zam önerisi protesto edildi.

Öte yandan eylemde, kamuda aynı yerde ve aynı işi yapan çalışanlar ile emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini ve ücret dengesizliğini göstermek isteyen memurlar, "Aynı görev, aynı iş, adalet nerede?" yazılı pankartın önünde, dört farklı ücreti simgeleyen dört farklı boydaki ekmekleri taşıdılar.

Eğitim çalışanlarının eyleminde, "Yetersiz teklife hayır", "Devlet çalışanları arasında ayrım yapmaz", "3600 ek gösterge hemen şimdi", "Eşit işe eşit ücret", "Susma haykır, sadakaya hayır", "Hak, emek, adalet", "Güçlü memur, güçlü Türkiye", "Adaletli zam, insanca yaşam", "Teklif rezalet, hani nerede adalet", "Aileyi güçlendirecek tekliflerimiz kabul edilsin", "Akademik zam istiyoruz", "Memur üvey evlat değildir", "Ünvan tazminatı şube müdürlerinin de hakkı", "Ek ders ücretleri artırılsın", "Öğretmene değer, her şeye değer", "Servis hizmeti haktır", "İdari personele yükseköğretim tazminatı ödensin", "Güçlü aile, büyük Türkiye", "Teklifte akıl, vicdan, adalet yok", "Biz masada çözelim dedik, teklifiniz sahayı gösterdi" şeklinde dövizler taşındı, sloganlar atıldı.

Eylemde konuşan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, eğitim çalışanlarının, önceki gün açıklanan teklife isyanını haykırmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Kamu İşveren Heyeti'nin, 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için yüzde 4+4 olarak açıkladığı; refah payının ve taban aylığa zammın yer almadığı, gerçeklerden uzak, memuru da emekliyi de yok sayan; akla, vicdana, hakkaniyete sığmayan teklifini bir kez daha reddediyoruz. 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde, takvim sona doğru yaklaşırken hükümetin, Türkiye Yüzyılı vizyon ve hedefine uymayan, gelir dağılımında adaleti sağlamayan, memuru açlık ve yoksulluk sınırı arasına mahküm eden teklifini kabul etmiyoruz" dedi.

Teklif bizim için umut değil, hayal kırıklığıdır

Teklifin, geçmişte yaşadıkları kayıpları telafi etmediğini, gelecek için güven vermediğini, kamu görevlileri ve emeklilerin beklentilerini karşılamadığını, sorunlarını çözmediğini kaydeden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teklif bu haliyle bizim için umut değil, hayal kırıklığıdır. Enflasyon karşısında eriyen ücretleri, aynı işi yapan farklı statülerdeki çalışanlar arasında ücret dengesizliğini, görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki uçurumu gidermeyen bu teklif üzerinden pazarlık yapılması mümkün değildir."

Kamu İşveren Heyeti'ne soruyoruz.

Sorunların masada çözülmesine imkan varken, işverenin, bu teklifle kamu görevlileri ve emeklilerini meydanlara çıkmaya mecbur bıraktığını dile getiren Yavuz, şunları söyledi:

"Buradan Kamu İşveren Heyeti'ne soruyoruz:

Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki şube müdürlerinin, ilçe müdürlerinin, il milli eğitim müdür yardımcılarının, araştırmacı, uzman ve müfettişlerin öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerleme hakkından mahrum bırakılmasının çözüm yeri toplu sözleşme masası değil de neresidir? Yasada çözelim dedik, olmadı, şimdi müsaade edin masada çözelim diyoruz. Bu adaletsizlik böyle devam etmemeli, bunun bir çözümü olmalı. Lisansüstü mezunu yöneticiler, rehber öğretmen ve geçici görevlendirilen öğretmenlerin, ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesi için, toplu sözleşme masası bir fırsat iken, neden bu arkadaşlarımız haklarını almak için mahkeme kapılarına gönderiliyor? Öğretmenler, tüm kariyer meslekler içinde neden hala en düşük ek ödeme ve özel hizmet tazminatına mahküm? Okul öncesi öğretmenlerinin, yerine bakacak kimse bulamadığı için, en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadan tüm yıl boyunca çalışmasının karşılığı ne zaman ödenecek? Akademisyenler geçim derdindeyken bilimsel yarışta nasıl öne geçeceğiz? Akademik zam taleplerini hala duymayacak mısınız? Araştırma görevlileri, doktor öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin, mezun ettikleri öğrencilerden daha az ücret alması beyin göçünü artırmaz mı? Bu gerçeği, Kamu İşvereni neden göremiyor? Soruyoruz; üniversiteler akademik ve idari personelin birlikteliğiyle ayakta duruyorsa, idari personel neden akademik personelin mali haklarının bir kısmından bile yararlanamıyor? Kariyer uzmanları, daire başkanları dahil kamu yöneticilerinin talepleri görülmeli, Milli Eğitim, üniversiteler başta olmak üzere tüm kamuda ücret adaleti sağlanmalı. 3600 ek gösterge, mühendis, mimar, tekniker ve teknisyenlerle ilgili taleplerimiz ne zaman karşılık bulacak?"

Masa topu taca atmamalı, çözüm üretmelidir

Eğitim çalışanlarının emekli olmaktan korkar hale gelmesinin, görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki makası açan uzman/başöğretmenlik tazminatının emekliliğe yansıtılmamasının artık görmezden gelinemeyeceğini belirten Yavuz, "Bir zamanlar öğretmen maaşının üçte birine denk gelen ek ders ücretlerinin birim miktarında artışa gidilmesi zorunluluğu ne zaman fark edilecek? Angaryanın Tanzimat Fermanı'ndan bu yana yasak olduğu bir ülkede, neden angaryadan farksız, karşılığı ödenmeyen zorunlu muhakkik görevleriyle okul yöneticileri boğulmakta? Yardımcı hizmetler sınıfı personelinin üvey evlat muamelesi görmesi, görevde yükselme ve eğitim durumlarına uygun kadrolara atanma taleplerinin karşılıksız bırakılması, ücretlerindeki yetersizlik hangi vicdana sığıyor? Tüm bu adaletsizliğe çözüm için toplu sözleşme masasından daha uygun bir zemin var mıdır? Yardımcı hizmetli, memur, veri hazırlamacı, sayman, şoför, aşçı, güvenlikçi, şef dahil eğitimin ayrılmaz parçası, yükü omuzlayan tüm eğitim çalışanlarının sorunlarının çözüm yeri toplu sözleşme masası diye masadayız. Masa topu taca atmamalı, çözüm üretmelidir. Yoğun iş yükü altında boğulan, teftiş ile rehberlik sorumluluğu arasında sıkışmış eğitim müfettişleri ve yardımcılarının işleri ile ücretleri arasındaki dengesizliğin giderilmesinin zamanı hala gelmedi mi? Koruma ve güvenlik görevlilerine bayram tatillerinde ve resmi tatillerde emeklerinin karşılığı fazla çalışma ücretlerinin çok görülmesi hangi mantığa uyuyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda ve kariyer basamaklarında çözüm bekleyen sorunlar, personel sistemindeki hiyerarşik bozukluklar, ücret skalasındaki adaletsizlikler masada çözülmelidir" şeklinde konuştu.

"Eğitim çalışanlarının yüzünü güldüren, ülkemizin yarınlarını aydınlatan bir mutabakatla sürecin tamamlanmasını bekliyoruz "

Talat Yavuz, Kamu İşvereni'nin enflasyon, bütçe kısıtları ve hedeflenen enflasyon mazeretlerinin arkasına sığınmaması gerektiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: "Kamu İşvereni, toplu sözleşmeyi, ücretleri iyileştirecek ve refahı adil paylaştıracak bir fırsat olarak görmeli, Eğitim çalışanlarını yük değil, bu ülkenin en büyük gücü olarak değerlendirmelidir. Eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolu çalışanlarının mali ve sosyal haklarının geliştirilmesi, sadece onların hakkı değil, ülkenin geleceğini inşa edecek eğitimin kalitesini artırmanın da anahtarıdır. Eğitim çalışanları yük değil, güç olarak görülmeli; 'sayısal çoğunluk', 'bütçe disiplini' ve 'hedeflenen enflasyon' gibi temelsiz olduğu yıllar içinde açığa çıkan geçersiz mazeretlerin arkasına sığınarak, taleplere duyarsız kalarak, toplumsal maliyetlere neden olmamalıdır. Bizler, bu ülkenin geleceğini inşa eden eğitim çalışanları olarak, emeğimizin değerinin bilindiği, alın terimizin karşılığının verildiği bir toplu sözleşme istiyoruz. Hakkaniyetin, adaletin ve refahın tüm kamu görevlilerine yansıdığı bir Türkiye için mücadelemizi sürdüreceğiz. Toplu sözleşme masasının, sorunların çözüldüğü; umutların, güvenin ve çalışma barışının güçlendiği bir yer olmasını diliyoruz. Eğitim çalışanlarının yüzünü güldüren, ülkemizin yarınlarını aydınlatan bir mutabakatla bu sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, güçlü eğitim, güçlü Türkiye demektir."