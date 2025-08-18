Vali açıkladı: Orman yangınlarının yarısı 'kontrolsüz piknik'ten

Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Ali Yalçın'dan 'Bin TL' tepkisi: Yöntem doğru ama rakam yanlış
Ali Yalçın'dan 'Bin TL' tepkisi: Yöntem doğru ama rakam yanlış
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Konut Fiyat Endeksi temmuzda arttı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
İncir ve zeytin bahçelerinde hırsız nöbeti
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Üzerine ağaç devrilen genç oyuncu yoğun bakımda
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Ekonomide Yoğun Hafta: İşsizlik Verileri ve Toplu Sözleşme Masada
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Vali açıkladı: Orman yangınlarının yarısı 'kontrolsüz piknik'ten

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kentte meydana gelen orman yangınlarının yarısının piknik faaliyetlerinden kaynaklandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 17:42, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 17:56
Yazdır
Vali açıkladı: Orman yangınlarının yarısı 'kontrolsüz piknik'ten

Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen orman yangınlarıyla mücadelede ek tedbirlerin değerlendirildiği toplantı sonrası konuşan Şahin, bu yıl Antalya'da meydana gelen 128 orman yangınında 589 hektar alanın zarar gördüğünü belirtti.

Bu yangınların 111'inde 1 ila 5 hektar arasında alanın yandığını kaydeden Şahin, 25 Temmuz'da Gazipaşa'da çıkan ve 367 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının ise bu sezonki en büyük yangın olduğunu söyledi.

Şahin, ekiplerin 105 orman dışı zirai alan yangınına da müdahale ettiğini vurgulayarak, toplam 86 hektar orman dışı alanın da yangında zarar gördüğünü ifade etti.

Şahin, "Bölgemizdeki orman yangınlarının yüzde 93'ünü 5 hektarın altında tutarak ekiplerimiz önemli bir başarıya imza atmış oldu. Antalya gibi Türkiye'nin toplam orman varlığının yüzde 5'ine sahip kent için oldukça makul bir seviyedir." diye konuştu.

Antalya'da sadece orman bölge müdürlüğü değil, AFAD, jandarma, emniyet gibi tüm kurumların yangınlara karşı hazırlıklı olduğunun altını çizen Şahin, yangınların başlamasında insan unsuruna dikkati çekti.

Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Orman yangınlarının yüzde 95'i insan kaynaklı çıkıyor. Antalya'da Orman Yangınlarını Önleme Planı üzerine çalıştık. Kentteki son 5 yılda orman yangınlarının yüzde 10'u enerji nakil hatlarından, yüzde 19'u zirai faaliyetlerden, yüzde 28'i turizm faaliyetlerinden ve yüzde 41'i kontrolsüz piknikten çıkmış. Yani orman yangınlarının yarısı piknik faaliyetlerinden çıkıyor. Bu rakamlar son 5 yılda Antalya yangınlarının analizi sonucu elde edilen veriler. Tüm yangınların yüzde 95'i insan kaynaklı, eğer insanlarımız hassas olurlarsa ciğerlerimizin yanmasını önleyebiliriz."

Şahin, Antalya'da Orman Yangınlarını Önleme Planı'nın çalışmasıyla ilgili eski Orman Genel Müdür Yardımcısı Nurettin Doğan'ın kendilerine destek verdiğini ve bu kapsamda taslak planı ortaya çıkardıklarını ifade etti.

Son 5 yıldaki yangınların ısı haritalarını çıkardıklarını dile getiren Şahin, o bölgelerde özel çalışmalar yapacaklarını ve bölge halkını hem eğiteceklerini hem de erken uyarı sistemiyle yöre halkını uyaracaklarını aktardı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber