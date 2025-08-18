Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Güney'in savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. İnan Güney'in ifadesinde, "Beyoğlu Belediye Başkanı seçildikten sonra Beşiktaş Belediyesi'nden de tanıdığım Mustafa Mutlu isimli şahsı Alican Abacı bana yönlendirerek hukuki danışman olarak yönlendirdi. Ben de kendisine Beyoğlu Belediyesi'nde bir oda verdim fakat Mustafa Mutlu'nun herhangi bir şekilde resmi bir görevi bulunmamaktaydı. Bu şahıs iki ay kadar Beyoğlu Belediyesi'nde bu şekilde çalıştı. Bu dönemde Mustafa Mutlu bana sürekli Aziz İhsan Aktaş'a iş vermem yönünde ısrar ediyordu. Beyoğlu Belediyesi araç ihalesi yapılma döneminde bilgim olmadan mevcut araç işini yapan holdinge gittiğini ve 'Başkan sizin ihaleye girmenizi istemiyor' şeklinde yalan söylediğini öğrendim. Bunu öğrendikten sonra başkan yardımcım aracılığıyla isteyen ve şartnameye uyan herkesin bu ihaleye girebileceği şeklinde beyanda bulundum.

Ben de Mustafa Mutlu'ya her seferinde görevini yapmasını, kendisine 'Buraya hukuki danışmanlık yapmaya mı geldin yoksa Aziz İhsan Aktaş'a iş bağlamaya mı geldin?' şeklinde söylemde bulundum. Kendini ilgilendirmeyen konularla ilgili bana ısrar etmemesi gerektiğini defaatle söyledim ve iki ayın sonunda Beyoğlu Belediyesi'nde bulunan odamın kapısını çilingir marifetiyle açtırarak eşyalarını toplattım ve şahsı belediyeden gönderttim. Bu şahsı belediyeden göndermemden sonra Alican Abacı ve Aziz İhsan Aktaş isimli şahıslar bana husumet beslediler. Hatta Aziz İhsan Aktaş, Ozan İş vasıtasıyla bana birçok tehditte bulundu" dediği öğrenildi.

'ABACI VE MUTLU REKLAM İHALESİ KARŞILIĞINDA BORÇLARIN KAPATILMASI TEKLİFİNDE BULUNDU'

Güneyin ifadesinde, "Aleyhimde beyanda bulunan Murat Kapki Beşiktaş Belediyesi BELTAŞ'ta görev yaparken Alican Abacı tarafından benimle tanıştırıldı. Alican Abacı, Murat Kapki'ye reklam işlerini vermem yönünde telkinde bulundu. Ben de bu teklifi reddedince Murat Kapki bana husumet duymuştur. Özetlemek gerekirse aleyhimde beyanda bulunan şahıslar bana husumet beslediklerinden dolayı bu şekilde beyanlarda bulunmuşlardır. 'Her ne kadar İnan Güney Beyoğlu Belediye Başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi iştiraki olan BELTAŞ'ı yönetiyordu' şeklinde beyanlar hem Alican Abacı'nın, hem Mustafa Mutlu'nun hem de Murat Kapki'nin ifadelerinde yer almaktadır. Böylece görülmektedir ki bu şahıslar aynı yönde ve aynı dilde tarafıma iftira atmaktadırlar. Adı geçen ihalenin düzenlenmesinde, şartnamesinin hazırlanmasında herhangi bir yetkim bulunmamaktadır. Kasım 2023 tarihinde BELTAŞ'taki görevimden ayrıldım. Dolayısıyla 2024 senesindeki Beşiktaş Belediyesi tarafından yapılan ihalede bir yetkim olmamıştır. İhaleyle ilgili toplantılara katılmadım. 2024 senesinin sonlarında sadece Rıza Akpolat'a bir nezaket ziyaretinde bulunduğumda odasına sonradan Alican Abacı ve Mustafa Mutlu isimli şahıslar geldiler. Bu şekilde ihaleyle alakalı konuşmalarına şahit oldum. Alican Abacı ve Mustafa Mutlu, Rıza Akpolat'a bu reklam ihalesinin verilmesi ve bunun karşılığında Beşiktaş Belediyesi'nin borçlarının kapatılması yönünde teklifte bulundular. Rıza Akpolat ise 'En yüksek teklifi kim verirse ona ihale edilir' diyerek bu teklifi kabul etmedi" dediği öğrenildi.

'HERHANGİ BİR ŞİRKETİM BULUNMAMAKTADIR'

Güney'in ifadesinde, "Benim açık hava reklam mecralarıyla ilgili ortağı olduğum resmi veya gayri resmi herhangi bir şirketim bulunmamaktadır. Beyoğlu Belediye Başkanlığım döneminde de himayemizde bulunan reklam mecralarıyla ilgili herhangi bir kiralama da yapılmamıştır. Bu mecralar kamusal hizmet için kullanılmaktadır. Açık hava reklam mecralarıyla alakalı bir ilgim ve ticaretim olsaydı bir buçuk yıllık belediye başkanlığı dönemimde buna ilişkin bir faaliyetimin olması beklenirdi. BELTAŞ'taki görevi boyunca verilen reklam işlerinin totaline bakıldığında çoğunluğunun göreve geldiğimdeki firmalarla devam ettiği görülecektir. Serkan Öztürk'ün almış olduğu reklam hacmi totale bakıldığında çok çok düşüktür. İddia edildiği gibi Serkan Öztürk ile resmi veya gayri resmi herhangi bir ortaklığım bulunmamaktadır. Kendisinin benim kasam olduğu iddiası tamamen farazi ve iftiradır. Bunun en önemli kanıtı Serkan Öztürk'ün Beyoğlu Belediye Başkanlığı dönemimde Beyoğlu Belediyesi'nden herhangi bir iş almamasıdır. Zaten Serkan Öztürk de şahsıma herhangi bir menfaat temin etmediğini açıkça belirtmiştir" dedi.