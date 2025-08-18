İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 24 şüpheli serbest

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda polis ekiplerince 15 Ağustos'ta gözaltına alınan ve İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça, adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 24 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, 24 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan isimler şu şekilde:

"Sabriye Akkaya, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA AŞ Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Bora Aramacı, Aysun Vural, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Ersan Şık, Nurul Taha Yüksel, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Ferda Yıldız Selbasan, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak ve Utku Doğruyol."

Bu arada, tutuklanması talep edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 20 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.