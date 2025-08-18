Trump'tan siyah ceket giyen Zelenskiy'e: Bakın, bu hoşuma gidiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile başkent Washington'daki Beyaz Saray'da yapacağı görüşmeye siyah ceketle geldi.

Trump'ın siyah ceket giyen Zelenskiy'e 'Bakın, bu hoşuma gidiyor.' diyerek takılması dikkat çekti.

Mart ayında yapılan Trump-Zelenskiy görüşmesinde Zelenskiy'nin takım elbise giymemesi tartışma konusu olmuştu. Yeni görüşmede ise Zelenskiy'nin hazirandaki NATO zirvesinde tercih ettiği tarzda siyah ceket giymesi dikkat çekti.

ABD'li yetkililer, Zelenskiy'nin takım elbise giymesinin "barış için iyi bir işaret olacağını" belirtmişti. Bir başka yetkili ise, "Kravat taksa harika olurdu ancak bunu beklemiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Görüşmede, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve toprak değişimi dahil birçok önemli maddenin masada olması bekleniyor.

Görüşmenin ardından, Trump ile Zelenskiy'nin Avrupalı liderlerin de katılımıyla bir araya gelmesi planlanıyor.