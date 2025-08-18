Bakan Kurum: Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil

Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Bakan Yerlikaya: Hiçbir organize suç örgütü ülkemizde barınamaz
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Konut fiyatlarındaki artış oranı belli oldu
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Önder Kahveci: Yeni bir teklif ile masaya gelinmesi gerekir
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Konya'da Büyük Keşif: 4 Bin Yıllık Mühür, 2 Bin Yıllık Kalem!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Ali Yalçın: Rakamlar komik, bunu asla kabul edemeyiz!
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Toplu sözleşmede yeni zam teklifi belli oldu
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tekin'den 'İngilizce' öz eleştirisi: Bir İngiliz'in bilmediği kuralları sorduk
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Bakan Tunç: Yeni Düzenleme ile Çocuk Suçluluğuna Neşter Vurulacak
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Komuta kademesinde devir teslimler gerçekleşti
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Telefon Alana Zorunlu Senet Dayatması: Mağazaya Soruşturma
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Gargara Yapan Avukat Alkollü Çıktı, Mahkeme Cezayı İptal Etti
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Osman Kaya: Üyelerimizin Sendikal Hakkını Engelleyen Karşısında Bizi Bulur
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Ankara'da bazı metro istasyonları geçici olarak hizmete kapatıldı
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
Aydın'da belediye çalışanlarına zam
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
İHH'nın 5'inci Ulusal Afet Yönetimi Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Bakan Bolat: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Uygulaması 1021 Okulda Yaygınlaşıyor
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Memurlar iş bıraktı: 'Hak aramak için buradayız'
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Yargıtaydan 'lekeli' sıfır otomobil için yenisiyle değişim kararı
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Balıkesir'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Memurların Eylem Yürüyüşü İçin Ankara'da Bazı Yollar Kapatıldı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Türkiye'nin En Zengin ve Yoksul İlçeleri Açıklandı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
Diyarbakır'da balkon çöktü: 2'si çocuk 5 yaralı
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İzmir'den Sonra 4 Şehirde Daha Tren Seferleri Durdu
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İki Kurum İş Bırakma Eylemine Katılacak Memurlara İşlem Yapacak
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
İzban'dan 'seferler iptal' duyurusu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
AK Parti, Katılım Taleplerini Kuruluş İlkelerine Göre İnceliyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bakan Kurum: Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Güngören ilçesinde Yarısı Bizden kampanyası ile evlerini dönüştüren vatandaşların görüntülerini paylaştı. Hak sahibi Yusuf Berk'in "Yarısı Bizden kampanyası dünyada eşi benzeri olmayan bir destek" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp, yüzyılın dönüşümüne siz de katılın" mesajını verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ağustos 2025 22:30, Son Güncelleme : 18 Ağustos 2025 23:56
Yazdır
Bakan Kurum: Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın İstanbul'da hayata geçirdiği 'Yarısı Bizden' kampanyası ile evler hızla yenileniyor. Evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma desteği veriliyor. Güngören'de riskli binalarını dönüştürmek isteyen ailelerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahibi Yusuf Berk'in "Yarısı Bizden kampanyası dünyada eşi benzeri olmayan bir destek" sözlerini alıntılayarak, "Sağlam, güvenli yuvalar hayal değil. Kira ve hibe desteğimizden faydalanıp Yüzyılın Dönüşümü'ne siz de katılın" dedi.

"Yarısı bizden kampanyası bize ilaç oldu"

6 Şubat depremlerinden sonra evlerini dönüştürmeye karar verdiklerini anlatan hak sahibi Yusuf Berk şöyle konuştu:

"Binamız depreme dayanıklı değildi. Çürük bir binaydı. Daha sonradan yıkılırken tüm komşularım ve ben de çok üzgündük. Ne yapacağımızı bilemiyorduk. Bir arayış içerisindeydik. 'Yıktınız ama kaldı' cümleleri kullanıldı. 'Bitti, yapamayacağız, nasıl yapacağız, olmayacak' derken Yarısı Bizden kampanyası tamamen bize ilaç oldu. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu bu müjdeyle beraber evimizi dönüştürebildik. Devletimizin desteğiyle beraber binamız şu an ayakta. Şimdi gördükleri şeye de inanamıyorlar. İstanbul'un dönüşümü için Yarısı Bizden kampanyası muhteşem bir destek. Dünyada eşi benzeri olmayan bir destek. Tüm yurttaşlarımızın devletine güvenmelerini, tüm şartları yerine getirmelerini, şartları yerine getirdikten sonra devletin desteğini alacaklarına inanıyorum."

"Çok mutlu olduk, çocuk gibi sevindik"

Hak sahibi Volkan Dağdevir ise 50 yıllık binalarının dönüşüm sürecini anlattı. Dağdevir, "İlk önce yüzde 100'lük bir çürük raporu çıktı. Kısa bir sürede yıkıldı. Yarısı Bizden kampanyasından faydalanmamız için bakanlıktan onay çıktı. Güzel haber geldikten sonra gerçekten çok mutlu olduk, çocuk gibi sevindik. İlk aşamasından son aşamasına kadar ve beton atılırken de buradaydık. Müteahhidin kullandığı malzemeleri, demirleri gördük. A'dan Z'ye ustamızın kullandığı demirler, betonlar hep kaliteydi. Biz tedbirimizi ve desteğimizi aldık. Vallahi örneği burada. Huzurluyuz, mutluyuz. Yeni dairemiz oldu" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber