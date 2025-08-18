Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Her üç yolcudan ikisi İstanbul ve Antalya havalimanlarını kullandı
Kamyonetle gezerken polise yakalanan çocuk polis arabasına çarptı

Bursa'nın İznik ilçesinde babasının kamyoneti ile gezerken polisin dur ihtarına uymayarak kaçan 16 yaşındaki çocuk, polis arabasına çarptı. Çocuk ekipler tarafından gözaltına alındı.

18 Ağustos 2025
