İzmir Menderes'teki orman yangını kontrol altına alındı
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) İzmir Menderes'teki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 19:10, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 19:20
OGM, NSosyal'deki hesabından orman yangınlarına ilişkin son durumu şu şekilde paylaştı:
"İzmir Menderes'te orman dışı alanda başlayan yangını kontrol altına aldık. Çanakkale Gelibolu'da devam eden yangına ise havadan ve karadan müdahalemiz devam ediyor."