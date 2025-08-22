86,5 milyon liralık tarımsal destek kalemleri bugün yatırıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 86,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 19:18, Son Güncelleme : 22 Ağustos 2025 19:19
Bakanlık, NSosyal hesabından, bugün yatırılan destek kalemlerine ilişkin görselle şu paylaşımda bulundu:
"86 milyon 455 bin 219 lira tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Görselde, Kırsal Kalkınma Yatırımlar Desteği 81,6 milyon lirayla en büyük meblağ oldu.