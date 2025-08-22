Aydın'da tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan taksici öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaova Mahallesi'ndeki taksi durağında, seyyar satıcı Sercan G. (39) ile taksici Vural İşçen (39) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net