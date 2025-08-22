Uşak'ta İçme Suyu Krizi Derinleşiyor: Belediye ve DSİ Karşı Karşıya

İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
Memur-Sen'den Açıklama: Haklarımızı Meçhule Bırakmayız!
e-YDS Sonuçları Açıklandı
e-YDS Sonuçları Açıklandı
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Trafik ve Düğün Magandalarına Hapis Cezası Geliyor
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Dünyanın En iyi Yükseköğretim Kurumları Açıklandı!
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Hakem Kurulu Toplantısı Sona Erdi
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Balıkesir'de art arda 2 deprem
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Memur Sendikaları Hakeme Katılmazsa Ne Olur?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Borsanın rekor haftasında hangi hisseler öne çıktı?
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Kastamonu'da hava şartları nedeniyle 4 ilçede denize girmek yasaklandı
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, şehit polis Doğan'ın ailesini ziyaret etti
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Kocaeli'de bazı plajlarda denize girmek yasaklandı
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat Artık Yenilenmeyecek
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Uraloğlu: Zengezur Koridoru 147,6 Milyar Lira Kazandıracak
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Aziz İhsan Aktaş'a 'suikast' soruşturmasında tahliye kararı
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Antalya'da 119 bin 500 litre kaçak alkol ele geçirildi
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Komisyonda takvim işliyor: Eski Meclis başkanları dinlenecek
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Köyde yangın çıktı: 4 ev kullanılamaz hale geldi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Tokat'tan 29 ülkeye balık ihraç edildi
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerine inecek
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Memur ve memur emeklisinin gözü Hakem Kurulu'nda
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Bakan Yumaklı'dan 'şap' açıklaması: 60 yıl sonra ilk kez görüldü
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Memur-Sen'den Hakem Kuruluna Çağrı: 58 Madde Olduğu Gibi Kabul Edilsin
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Okul Sezonu İçin Geçici KDV İndirimi Talebi
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
Gülistan Doku dosyası yeniden açıldı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
DMM, boru hattı geliriyle ilgili iddiaları yalanladı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Kamu İşveren Heyeti, Hakem Heyeti'ne başvuru yaptı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Borsa haftayı rekorla tamamladı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Dolar günü 5 ay sonra 41 TL'nin üzerinde kapattı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Uşak'ta İçme Suyu Krizi Derinleşiyor: Belediye ve DSİ Karşı Karşıya

Uşak'ta içme suyu krizi büyüyor! DSİ, belediyeyi suçladı, maden şirketi ise şaşırtan veriler paylaştı. Kentte sular ne zaman gelecek?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Ağustos 2025 21:45, Son Güncelleme : 23 Ağustos 2025 21:54
Yazdır
Uşak'ta İçme Suyu Krizi Derinleşiyor: Belediye ve DSİ Karşı Karşıya

Uşak'ta yaşanan içme suyu krizi giderek büyüyor ve tartışmalar farklı taraflar arasında sürüyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), su sıkıntısının temel nedeninin belediyenin yeterli kaynak ayırmaması ve Küçükler Barajı'nın yanlış işletilmesi olduğunu açıkladı. Öte yandan, kentte faaliyet gösteren altın madeni firması ise kendilerine tahsis edilen suyun yalnızca yüzde 0,73'ünü kullandıklarını belirtti.

Ekol TV'de yer alan habere göre;

Uşak'ta Su Kesintileri ve Tartışmalar

Geçtiğimiz günlerde Uşak Belediyesi, şehrin içme suyunu sağlayan Küçükler Barajı'nda su kalmadığını ve planlı su kesintilerine başlanacağını duyurdu. Bu gelişmenin ardından kentte su tartışmaları alevlendi. Çevreci örgütler, altın madeninin kentin içme suyunu tükettiğini iddia ederken, belediye ise DSİ'yi sorumlu tuttu.

Altın Madeni Firmasının Açıklamaları

  • TÜPRAG Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., "Devlet Su İşleri verileri, Kışladağ Altın Madeni'nin su kullanımının iddia edildiği gibi Uşak halkının kaynaklarını tüketmediğini açıkça ortaya koymaktadır." dedi.
  • 2024'te madenlerine tahsis edilen yıllık suyun yalnızca yüzde 47'si, 2023'te ise yüzde 40'tan azı kullanıldı.
  • Madenin toplam su tüketimi, Uşak ilinin yıllık su kullanımının yalnızca onda biri düzeyinde.
  • Kullanılan suyun Ulubey'deki yer altı kaynağından sağlandığı ve bu kaynağın toplam kapasitesinin sadece yüzde 0,73'ünün işletme tarafından kullanıldığı vurgulandı.

DSİ'nin Yazılı Açıklaması

DSİ, şehirlerin içme ve kullanma suyunu sağlamanın, işletmenin ve gerekli çalışmaları yürütmenin yerel yönetimlerin asli görevleri arasında olduğunu belirtti. Kurak dönemlerde acil çözümler bulunmasının da öncelikle yerel yönetimin sorumluluğunda olduğu ifade edildi.

Belediyenin Sorumluluğu ve Barajdaki Durum

  • DSİ Genel Müdürlüğü, yerel yönetimlerce talep olması durumunda belediyelerle protokol imzalayarak gerekli çalışmaları başlatıyor.
  • Uşak'ta yaşanan içme suyu sıkıntısı, belediyenin yeterli kaynak ayırmaması, barajın doğru işletilememesi ve şehirdeki su kayıp-kaçak oranının azaltılması konusunda çalışma yürütülmemesinden kaynaklanıyor.
  • Küçükler Barajı'nda 2024'te depolanan yaklaşık 9 milyon metreküp suyun içme suyu tahsisi 4,5 milyon metreküp iken belediye tarafından barajdan 7 milyon metreküp su çekildi.
  • Aşırı çekim ve kuraklık nedeniyle 2025'e girerken barajda yeterli su depolanamadı.

DSİ'nin Çözüm Çalışmaları

DSİ, kısa ve orta vadede içme suyu problemini çözmek adına, belediyenin talebi doğrultusunda 3 inşaat ve 2 proje çalışması yürütmektedir.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber