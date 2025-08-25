Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek

Resmi prosedürlerin dışına çıkarak "kurasız hac", "özel hac vizesi" gibi vaatlerle hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar eden firmalar için harekete geçildi. Reklam Kurulu, aldatıcı tanıtımlar yapan firmalara idari para cezası kesilmesi ve reklamların durdurulması kararı aldı.

Yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığının resmi duyurularına itibar edilmesi gerektiğini belirten bakanlık, başka yollarla hacca gitmeye çalışanların, hac ibadetini yerine getirememe riskiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

'SINIR DIŞI' TEHLİKESİ

Ticaret Bakanlığı, ticari vize veya turist vizesi ile kutsal topraklara giden kişilerin, konaklama ve ulaşımda mağduriyet yaşadığını, sağlık hizmetlerinden yararlanamadığını ve sınır dışı edilme tehlikesi yaşadıklarını ifade etti.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kurasız hac veya özel hac vizesi gibi vaatlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen bakanlık, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ederek mağduriyet oluşturacak aldatıcı reklam ve tanıtımlar için titizlikle incelenerek gerekli idari yaptırımları uygulamaya devam edeceklerini açıkladı.