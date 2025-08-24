Cevdet Yılmaz: Evlilikleri kolaylaştıralım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in oğlu Muhammet İzsiz ile Elif ismini alan Ukrayna uyruklu nişanlısının düğününe katıldı. Düğüne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda politikacı, bürokrat ve belediye başkanı katıldı. Çiftin nikahını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kıydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İstanbul Valisi Davut Gül de şahitler arasında yerlerini aldı.

Nikahın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hayatlarındaki en önemli imzayı attılar. Bir aile kurdular. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Zor, sıkıntılı, güzel günlerini birlikte karşılasınlar. Bu sene 'Aile yılı'. Böyle ailelerin sayısı da artsın inşallah daha çok olsun. Sayın cumhurbaşkanımız 2035'e kadar 'Aile 10 yılı' ilan etti aslında. Çünkü şunu biliyoruz. İnsanlığın yeryüzündeki hikayesi tek başına başlamamış. Aile olarak başlamış, bugün de aile olarak devam ediyor. Bir toplumun aileleri ne kadar sağlamsa, güçlüyse, o toplum o kadar sağlam ve güçlü oluyor. Çok güzel bir hadiseye şahitlik yaptık. Darısı da buradaki bekarların başına diyoruz. Maalesef evlilik yaşı epeyce öteleniyor artık. Erkeklerde 28'i, kadınlarda 26'yı buldu ortalama evlenme yaşı. Lütfen fazla geciktirmesinler. Biz de evlilikleri kolaylaştıralım. Hem kamu olarak, hem toplum olarak basitleştirelim, kolaylaştıralım. Çabuk evlensin insanlar, çoluk çocuğa karışsınlar. Topluma da güç versinler. Bu vesileyle hayırlı evlatlar Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. İnşallah çok sayıda sağlıklı çocuklarınız olur. Sadece bilgili değil, aynı zamanda erdemli, ahlaklı çocuklarınız olur inşallah. Tek başına bilginin yetmediğini bütün dünyada, çevremizde görüyoruz. Gazze'de yaşananlardan da, Ukrayna'daki hadiselerden de görüyoruz. Ne kadar bilgili olursanız olun, ne kadar teknolojik olarak ilerlemiş olursanız olun erdem yoksa, merhamet yoksa, adalet yoksa insan oğlunun ne kadar büyük zulümler işleyebildiğini hepimiz görüyoruz. Dolayısı ile hem bilgili, donanımlı, hem de erdemli, ahlaklı nesiller olsun inşallah. Bunu temenni ediyoruz. Bir an önce barış gelsin istiyoruz hem Gazze'ye, hem Ukrayna'ya. Kızımız Ukraynalı. İnşallah geldiği ülkeye de bir an önce barış gelir. Cüzdanı gelin hanıma veriyorum, damat da bir tarafından tutabilir diyorum" dedi.