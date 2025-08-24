Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
30 ilde 312 arsa satışa çıkıyor!
Anne Hissi Gerçek Çıktı: DNA Raporu 17 Yıl Sonra Gerçeği Ortaya Çıkardı
TCG Anadolu liderliğinde İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı
Bakanlık paylaştı: İşte toplu sözleşmenin kazanımları!
Türkiye genelinde su krizi: Barajlar kuruyor, kesintiler kapıda!
MKE eski Başkanı İsmet Sayhan'a casusluk gözaltısı
Kabine Toplantısı Ahlat'ta yapılacak
Hakem Kurulu'nda ikinci gün tamamlandı
Zeytinyağından kebaba: Gıdada tağşiş listesi açıklandı!
Çocuklar arasında ölüm oyunu
'Kurasız Hac' dolandırıcılarına dikkat
AK Parti: Terörsüz Türkiye sürecine büyük destek var
KKM'nin kısa tarihi: Nereden nereye geldik?
Mehmet Uçum: Terörsüz Türkiye'ye geçiş sürecine özel bir kanun çıkarılmalı
'Şifalı' dedikleri suya giren çift ölü bulundu
Sapanca'da kutlama faciası: Meşaleler yangına sebep oldu!
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Kavurucu sıcaklar bitiyor! MGM'den serinleten hava uyarısı
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Önder Kahveci: Çelişkili Tutum Toplu Sözleşmeyi Olumsuz Etkiledi
İstanbul Boğazı'nda deniz konvoyuyla Gazze eylemi
Cevdet Yılmaz: Evlilikleri kolaylaştıralım

AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in oğlunun düğününe katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Maalesef evlilik yaşı epeyce öteleniyor artık. Erkeklerde 28'i, kadınlarda 26'yı buldu ortalama evlenme yaşı. Lütfen fazla geciktirmesinler. Biz de evlilikleri kolaylaştıralım. Hem kamu olarak, hem toplum olarak basitleştirelim, kolaylaştıralım. Çabuk evlensin insanlar, çoluk çocuğa karışsınlar. Topluma da güç versinler" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Ağustos 2025 23:56, Son Güncelleme : 24 Ağustos 2025 23:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz'in oğlu Muhammet İzsiz ile Elif ismini alan Ukrayna uyruklu nişanlısının düğününe katıldı. Düğüne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile birlikte İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda politikacı, bürokrat ve belediye başkanı katıldı. Çiftin nikahını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu kıydı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İstanbul Valisi Davut Gül de şahitler arasında yerlerini aldı.

Nikahın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Hayatlarındaki en önemli imzayı attılar. Bir aile kurdular. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Zor, sıkıntılı, güzel günlerini birlikte karşılasınlar. Bu sene 'Aile yılı'. Böyle ailelerin sayısı da artsın inşallah daha çok olsun. Sayın cumhurbaşkanımız 2035'e kadar 'Aile 10 yılı' ilan etti aslında. Çünkü şunu biliyoruz. İnsanlığın yeryüzündeki hikayesi tek başına başlamamış. Aile olarak başlamış, bugün de aile olarak devam ediyor. Bir toplumun aileleri ne kadar sağlamsa, güçlüyse, o toplum o kadar sağlam ve güçlü oluyor. Çok güzel bir hadiseye şahitlik yaptık. Darısı da buradaki bekarların başına diyoruz. Maalesef evlilik yaşı epeyce öteleniyor artık. Erkeklerde 28'i, kadınlarda 26'yı buldu ortalama evlenme yaşı. Lütfen fazla geciktirmesinler. Biz de evlilikleri kolaylaştıralım. Hem kamu olarak, hem toplum olarak basitleştirelim, kolaylaştıralım. Çabuk evlensin insanlar, çoluk çocuğa karışsınlar. Topluma da güç versinler. Bu vesileyle hayırlı evlatlar Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. İnşallah çok sayıda sağlıklı çocuklarınız olur. Sadece bilgili değil, aynı zamanda erdemli, ahlaklı çocuklarınız olur inşallah. Tek başına bilginin yetmediğini bütün dünyada, çevremizde görüyoruz. Gazze'de yaşananlardan da, Ukrayna'daki hadiselerden de görüyoruz. Ne kadar bilgili olursanız olun, ne kadar teknolojik olarak ilerlemiş olursanız olun erdem yoksa, merhamet yoksa, adalet yoksa insan oğlunun ne kadar büyük zulümler işleyebildiğini hepimiz görüyoruz. Dolayısı ile hem bilgili, donanımlı, hem de erdemli, ahlaklı nesiller olsun inşallah. Bunu temenni ediyoruz. Bir an önce barış gelsin istiyoruz hem Gazze'ye, hem Ukrayna'ya. Kızımız Ukraynalı. İnşallah geldiği ülkeye de bir an önce barış gelir. Cüzdanı gelin hanıma veriyorum, damat da bir tarafından tutabilir diyorum" dedi.

