Yaşam

Ferdi Zeyrek'in kızı babasına verdiği sözü tuttu, mimarlık fakültesini kazandı

Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni kazandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 10:58, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 11:07
Ferdi Zeyrek'in ölümünün ardından, kızı Nehir Zeyrek babasının hayalini gerçekleştirmek için büyük bir adım attı. Babasının ölümünden sadece 11 gün sonra sınava giren Nehir, bugün YKS sonuçlarıyla büyük bir başarı elde etti. CHP lideri Özgür Özel'in de sınav günü yanında olduğu genç kızın kazandığı okul belli oldu.

6 Haziran'da evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, babasının mesleğini sürdürme hayalini gerçeğe dönüştürdü. Zeyrek'in 18 yaşındaki kızı Deniz Zeyrek, cenaze töreni sonrası sosyal medya üzeinden yaptığı paylaşımında; "Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Babasının ölümünden 11 gün sonra sınava girenNehir Zeyrek'in kazandığı üniversite belli oldu. Zeyrek'in vefatının ardından CHP lideri Özgür Özel, genç kıza sınav günü eşlik etmişti.

BABASININ MESLEĞİNİ SÜRDÜRECEK

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir'imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün açıklanan YKS sonuçları kapsamında, Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni kazandı.

