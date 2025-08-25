Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde saat 11.15'te bir deprem meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre büyüklüğü 3,4 olarak ölçülen sarsıntı, Deprem Ağı uygulamasında 5,6 olarak da kaydedildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 11:31, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 11:42
Bursa'da deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Deprem Uyarı Ağı uygulamasından kullanıcılara yapılan bildirimde depremin 5,6 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Mudanya olarak açıklayarak, büyüklüğünü 3,4, derinliğini ise 3,1 kilometre olarak duyurdu.