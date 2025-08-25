Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi

Bursa'da deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Deprem Uyarı Ağı uygulamasından kullanıcılara yapılan bildirimde depremin 5,6 büyüklüğünde olduğu ifade edildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Mudanya olarak açıklayarak, büyüklüğünü 3,4, derinliğini ise 3,1 kilometre olarak duyurdu.