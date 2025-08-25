Duran: Üniversite hayali gerçekleşen gençlerimizi tebrik ediyorum
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Üniversite hayali gerçekleşen gençlerimizi tebrik ediyor, yeni bir başlangıca hazırlanan kardeşlerimize azim ve gayretle başarılar diliyorum." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 12:53, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 12:54
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Üniversite hayali gerçekleşen gençleri tebrik eden Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının genç kardeşlerimize, ailelerine ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.
Üniversite hayali gerçekleşen gençlerimizi tebrik ediyor, yeni bir başlangıca hazırlanan kardeşlerimize azim ve gayretle başarılar diliyorum. "