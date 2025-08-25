Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle Bitlis'e giden Erdoğan, Ahlat Etkinlik Alanı'nda vatandaşlara seslendi ve birlik, beraberlik ile terörsüz bir Türkiye vurgusu yaptı. "Ahlat, Kızılelma'nın anahtarıdır" diyen Erdoğan, Anadolu'nun giriş kapısı olan bu kadim bölgeden tüm vatandaşlara selamlarını iletti. Erdoğan, Okçular Vakfı'na teşekkür ederek, Ahlat'taki eserlerin bin yıllık mevcudiyetimizin şahidi olduğunu belirtti. Şehitlere rahmet dileyen Erdoğan, vatanı ebed müddet yaşatma ve müdafaa etme kararlılığını yineledi.

Erdoğan'ın Açıklamalarından Öne Çıkanlar

Ahlat 'ta ilim ve ferasetin buluştuğu, sanat ve zanaatin edep ve ahlakla süslendiği vurgulandı.

Mazlumlara ümit, dostlara güven, düşmanlara ise korku veren birliğin korunacağı belirtildi.

Türk, Kürt ve Arap birlik ve beraberliğinin önemi vurgulandı.

'Terörsüz Türkiye' Mesajı

Büyük ve güçlü Türkiye'yi gelecek nesillere bırakacaklarını belirten Erdoğan, bu asrın Türkiye Yüzyılı olarak tarihe geçeceğini söyledi. Kimsenin oyununa gelmeyeceklerini ve tuzaklara düşmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla ilerleyeceklerini ifade etti. Son düzlükte olduklarını belirten Cumhurbaşkanı, şehit ve gazilerin emanetini yere düşürmeden aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceklerini söyledi.



