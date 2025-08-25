Köpeğini gezdirirken tasmasız kangalların hedefi oldu

Denizli'den kızını görmek için Ankara'ya gelen aile danışmanı Esma Kiriş, geçen hafta kızının Chihuahua (şivava) cinsi köpeği 'Bihter'i gezdirirken, evlerinin arka sokağında oturan F.S.'ye ait 2 Kangal'ın saldırısına uğradı. Kangal köpekleri önce küçük köpek Bihter'e, ardından da onu kucağına alan Kiriş'e saldırdı. Bu sırada dışarı çıkan F.S. ise elindeki sopa ile köpeklerine vurarak sakinleştirmeye çalıştı. Ancak daha da hırçınlaşan köpekler, Esma Kiriş'i sırtından, küçük köpeği ise karnının sağ tarafından ısırarak yaraladı. Esma Kiriş, köpeğiyle birlikte, sokaktan geçen bir vatandaşın aracına sığınarak kurtuldu.

"Sahibi vurunca köpek daha da hırçınlaştı"

Kiriş, Kangal köpeklerinin tasmasız ve kontrolsüz şekilde sokağa salındığını ifade ederek, 'Kızım çalıştığı için önceden olduğu gibi köpeğini gezdirmeye çıkardım. Evimizin bir sokak arkasında köpeğimizi gezdirirken iki köpeğin saldırısına uğradık. Ben dönüyorum, köpekler dönüyor. Bir tanesi köpeğimizi sırtından yakaladı. O yakalayınca köpeğin sahibi kadın değnekle kendi köpeğine vurmaya başladı. Köpek daha da hırçınlaştı. Köpek ısırmayı bırakır bırakmaz uzaklaşmaya çalıştım ama ikisi de dibimdeler hala. O arada bir araba geldi, araca bindim, sağ olsun evime bıraktılar. Sonra baktım her yerim kan olmuş. Köpeğin sırtından, kaburga kısmından avuç içim kadar et kopardılar. Her yer o kadar kan olmuştu ki bir türlü olaya engel olamadım, kurtaramadım köpeğimi. Ben de eve geldiğimde sırtımda çizikler vardı, hafif kanamış ama fark etmemişim' diye konuştu.

"Köpeğimize 6-7 tane dikiş atıldı"

Olaydan hemen sonra kızı ile veterinere gittiklerini ifade eden Kiriş, 'Veteriner köpeğimize krem sürdü, sargı beziyle bağladı. Akşam olduğu için veteriner tekti; kızım da köpeğimizi tutmaya çalışırken baygınlık geçirdi. Eve geldiğimizde sargı düştü, kanama devam etti. Ertesi gün başka bir veterinere götürdük ve 6-7 tane dikiş attılar. Sonra ben de muayene oldum. Doktor kuduz aşısı başlattı, tetanos aşısı yaptı. Ama o günden beri ne köpeğimiz uyuyabiliyor ne biz uyuyabiliyoruz. Köpeğimize bir de ilaç sürülmesi gerekiyor, solüsyonları var ama hiçbir şekilde kendine müdahale ettirmiyor. Ya banyoda gizleniyor ya yatağın altına girip gizleniyor. Psikolojisi bozuldu. O hayvanlara da diyecek bir şeyim yok, onlar da hayvan sonuçta. Ama sahibi elinde değnekle geziyor; demek ki kontrol edilmesi gereken köpekler bunlar. O zaman niye tasmasız çıkarıyorsun? Isırık az daha derine gitseymiş akciğerini söndürürmüş, daha da kötü olabilirmiş. Aynı yerde bir çocuk da olabilirdi, köpeğimiz ölebilirdi. Ben de ölebilirdim. Normalde 'Kangal köpeği de usludur' derler ama demek ki bunlar dövülerek mi yetişiyor, nasıl bir eğitim veriliyor? Şikayette bulunduk. Kendi sağlık raporumu da ekledim. Karşı taraf pişkince 'Hanımefendi köpeğini kucağına kaldırınca benimkiler av olarak görmüştür' demiş. Demek ki senin köpeklerinin böyle yoldan geçeni, küçük hayvanı veya insanı av olarak görme riski var; o zaman bu ihtimale göre davranacaksın. İnşallah cezai yaptırım uygulanır' ifadelerini kullandı.