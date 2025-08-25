YKS Türkiye birincisinin tercihi belli oldu
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Yurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti.
Üniversite hayali kuran milyonlarca gencin merakla beklediği YKS tercih sonuçları
açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan YKS-2025
TYT ve AYT sınavlarında, Türkiye birincisi olan Gaziantep Nizip Fen Lisesi öğrencisi
Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite de belli oldu.
Sınavda elde ettiği üstün başarıyla Türkiye birincisi olan ve daha önce İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada hedefinin bilgisayar mühendisliği olduğunu söyleyen Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşti.