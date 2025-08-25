Kara astsubay öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
YKS verilerinde dikkat çekici sonuç: Son sınıfların yarısı tercih yapmadı
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Türkiye hafta sonunu yangınlarla atlattı: 85 yangın söndürüldü
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Vakıf üniversitelerinde kontenjanların yüzde 25'i boş kaldı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu yarın 4. kez toplanacak
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Kadın cinayeti davasındaki 'haksız tahrik indirimi'ne Bakanlıktan itiraz
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Erdoğan: Ahlat, Kızılelma'nın Anahtarıdır
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
Bakan Fidan: Filistin davasına sahip çıkmalıyız
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Bursa'da Deprem! İstanbul ve Çevre İller de hissedildi
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Ticaret Bakanlığı'ndan ithalata damping önlemi!
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 99'u doldu
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
Araç Alacaklara Trafik Sigortasında Yeni Kurallar Geldi
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
30 Ağustos'ta raylı sistemler ücretsiz
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
6 ilde organize suç örgütü operasyonu: 11 tutuklama
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Bakanlık harekete geçti! 'Kurasız hac' reklamlarına ceza verilecek
Memur zammı bu hafta belli olacak
Memur zammı bu hafta belli olacak
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'na otoyolda jandarmadan hız cezası
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Tekirdağ'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Yaya geçitlerine düzenleme geliyor
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Sındırgı'da en büyüğü 4.8 olan 3 deprem oldu
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lisede tepki çeken okul kuralları listesi: Valilik soruşturma başlattı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
Lüks düğün organizatörleri denetime takıldı
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
DMM: Rezerv rekor seviyede, enflasyon düşüşte
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Togg'un sedan modeli için iki yeni renk: Mardin ve Urla
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Bakanlıktan '10 bin personel ataması planlanıyor' iddiasına yalanlama
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
Okul sezonu öncesi kırtasiye ürünlerine yakın takip
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
30 ilde 312 arsa satışa çıkıyor!
30 ilde 312 arsa satışa çıkıyor!
Anne Hissi Gerçek Çıktı: DNA Raporu 17 Yıl Sonra Gerçeği Ortaya Çıkardı
Anne Hissi Gerçek Çıktı: DNA Raporu 17 Yıl Sonra Gerçeği Ortaya Çıkardı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kara astsubay öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi Yunus Kamalı, geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 16:35, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 16:37
Yazdır
Kara astsubay öğrencisi trafik kazasında hayatını kaybetti

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Alagüney Mahallesi yakınlarında 17 Ağustos günü motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki Yunus Kamalı, Balıkesir Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Altı gün süren yaşam mücadelesinin ardından beyin ölümü gerçekleşen genç öğrenci, ailesinin onayıyla organlarını bağışlayarak başka hastalara umut oldu. Kamalı'nın karaciğeri, böbrekleri ve kalbi yapılan nakillerle farklı hastalara hayat verdi.

Yunus Kamalı'nın cenazesi, ailesinin yaşadığı Mustafakemalpaşa Yalıntaş Mahallesi'nde defnedildi. Cenaze öncesi evinin önünde helallik alınırken, ardından Yalıntaş Mahalle Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye; Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı, Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Okur, Kepsut Kaymakamı İsmail Cankut, siyasi parti temsilcileri, aile yakınları, çok sayıda askeri personel ve vatandaş katıldı. Büyük bir üzüntü içinde geçen törende, cenaze namazının ardından Kamalı'nın tabutuna sarılı Türk bayrağı ve fotoğrafı babası Yusuf Kamalı'ya teslim edildi.

19 yaşında hayata veda eden Yunus Kamalı, sevenlerinin gözyaşları arasında Yalıntaş Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber