Bursa'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Ağustos 2025 18:27, Son Güncelleme : 25 Ağustos 2025 18:28
Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi'nde cami inşaatında çalışan Suriye uyruklu El Musa Almatayer (31), dengesini kaybederek 10 metre yüksekten düşüp ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Almatayer, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.