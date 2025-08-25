Rektörlükten sıralara: Ak Partili Vekil yeniden sıralara dönüyor
Üçüncü haftanın kapanış maçında Eyüpspor, konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 yendi. Galatasaray, haftayı averajla lider tamamladı.

25 Ağustos 2025
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta tek maçla sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelenen üçüncü haftanın kapanış maçında ikas Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Corendon Alanyaspor'u konuk etti. İstanbul temsilcisi, müsabakayı 2-1 kazandı.

Sona eren üçüncü haftanın ardından son şampiyon Galatasaray, liderlik koltuğunu ele geçirdi.

Sezona "3'te 3" yaparak başlayan sarı-kırmızılı ekip, averajla Trabzonspor'un önünde yer alarak liderliğe yükseldi.

Süper Lig'in 3. haftasında alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve 4. haftanın programı şöyle:

- Sonuçlar:

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Göztepe: 0-2

Gaziantep FK-Gençlerbirliği: 2-1

Fenerbahçe-Kocaelispor: 3-1

Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Zecorner Kayserispor-Galatasaray: 0-4

ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor: 2-1

- Puan durumu:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY3300100109
2.TRABZONSPOR33003039
3.GÖZTEPE32105057
4.TÜMOSAN KONYASPOR22007166
5.SAMSUNSPOR22003126
6.HESAP.COM ANTALYASPOR32013216
7.FENERBAHÇE21103124
8.BEŞİKTAŞ11002113
9.İKAS EYÜPSPOR310247-33
10.GAZİANTEP FK310227-53
11.RAMS BAŞAKŞEHİR10101101
12.CORENDON ALANYASPOR201112-11
13.ÇAYKUR RİZESPOR201103-31
14.ZECORNER KAYSERİSPOR201115-41
15.KASIMPAŞA200213-20
16.GENÇLERBİRLİĞİ300325-30
17.KOCAELİSPOR300315-40
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK200205-50

- Gelecek haftanın programı:

Süper Lig'de 4. hafta 29 Ağustos Cuma günü yapılacak Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasıyla başlayacak.

Lige 31 Ağustos Pazar günü yapılacak maçların ardından milli takım arası verilecek. Dördüncü haftanın maç programı şöyle:

29 Ağustos 2025 Cuma

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Zecorner Kayserispor (Kocaeli)

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

