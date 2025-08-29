'Mavi Vatan Zaman Tüneli' katılımcıları tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor

Katılımcılar, tünel boyunca Mavi Vatan doktrininin önemini ve Türkiye'nin bu çerçevede tarih boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan bilgilendirici notları inceleyebiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında devam ediyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net