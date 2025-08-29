Bakan Fidan: İsrail'in işgal planı hükümsüzdür
Kurtulmuş: Komisyon Kararları İttifakla Alınıyor
MHP lideri Bahçeli'den 30 Ağustos mesajı
EKK: Enflasyonla mücadele sürecek
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
'Mini mini birler'in uyum haftası pazartesi günü başlıyor
Aile ve Gençlik Fonu'na 10,5 milyar liralık destek
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma ve bazı müzeler ücretsiz olacak
Temmuz ayı işsizlik rakamları belli oldu!
Erdoğan: Bu facia bütün insanlığın meselesidir
Devlet Malzeme Ofisi tedarikçi başvurularını online ortama taşıdı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de
Öğrenci yurt ücretleri 800 bin TL'ye dayandı
Gazze için Meclis olağanüstü toplanıyor
Üç bakanlıktan fıstık sektörüne kapsamlı inceleme
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ'cü tutuklandı
İstanbul'da düzensiz göçmen operasyonu
'Randevu Çetesi' haberlerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Eğitimde aile vurgusu: Bakan Tekin'den 'Ailem' dizisi setine destek
Yaşar Güler'den 'Suriye'ye harekat' iddiasına yanıt
Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız
Yerlikaya: Motosikletli çetelere karşı özel takip başlatıldı
Erdoğan açıkladı: TCG Anadolu'nun bir büyüğü yapılacak
Ağabey yardım et! Güpegündüz çocuk kaçırmaya kalktı
Kurtulmuş: Komisyon toplantılarını çarpıtmaya kalkmayın
Resmi Gazete'de yayımlandı: Bir ile daha tıp fakültesi kurulacak
Merkez Bankası rezervleri 183 milyon dolar azaldı
YÖK: İlk kez açılan 27 bölümün kontenjanı doldu
Bakan Tekin: Eğitim sadece öğretmenlerin sırtına yüklenecek bir süreç değil
Eksi netle üniversite: Aralarında burs kazananlar da var!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Fuat Oktay'dan İsrail'e Sert Tepki: İnsanlık İçin Utanç

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. Oktay, bu saldırıların insanlık suçu olduğunu vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 29 Ağustos 2025 11:45, Son Güncelleme : 29 Ağustos 2025 14:45
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi. Oktay, yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıların, Filistinlilerin soykırıma tabi tutulmasının ve Batı Şeria'yı ele geçirmeye yönelik planların insanlık ve uluslararası toplum için bir utanç kaynağı olduğunu vurguladı.

Fuat Oktay'dan İsrail'e Sert Tepki

Fuat Oktay, Meclis Genel Kurulu'nun Gazze gündemiyle olağanüstü toplanacağı gün öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümeti ve İsrail'i sert sözlerle eleştirdi.

"İnsanlık ve Uluslararası Toplum İçin Bir Utanç Kaynağı"

Oktay, mesajında şu ifadeleri kullandı: "İsrail'in, Filistin'i Filistinsizleştirerek, tüm Filistin'i ele geçirme niyeti net bir şekilde ortadadır. Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırı, Filistinlilerin soykırıma tabi tutulması, Gazze'nin işgali ve Batı Şeria'yı ele geçirmeye yönelik plan ve eylemler, bu durumu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Tüm bunların 21. yüzyılda yaşanıyor olması insanlık ve uluslararası toplum için bir utanç kaynağıdır.""Netanyahu ve Çetesi Bir Gün Hesabını Verecektir"

Netanyahu hükümeti tarafından işlenen insanlık suçlarının İsrail'in tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirten Oktay, gelecek nesillerin bugün yaşananları utanç ve ibretle anacağını söyledi. Ayrıca, "Netanyahu ve çetesi bir gün mutlaka bunun hesabını verecektir. Bu suçların işlenmesine destek verenler ve ses çıkarmayanlar da tarih nezdinde mahkum olacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in uluslararası sistemden dışlanması gerektiğini belirten Oktay, katliamların ve yayılmacılığın durdurulması için İsrail'in zorlanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, Netanyahu hükümetine en sert tepkiyi veren ülkelerin başında geldiğini, İsrail'e en ileri yaptırımları uyguladığını ve uluslararası toplumu bu soykırımı durdurmak için bir araya getirmeye çalıştığını ifade etti.

Türkiye'nin, dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Fuat Oktay'ın konuya ilişkin X paylaşımı şöyle:

