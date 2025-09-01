Üniversiteden 4 bin 333 çalışanı için rekor promosyon anlaşması
Öğretim Görevlisi Alımları İdari Birimlere Yayılıyor!

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi alımları farklı idari birimlere ölçüsüz bir şekilde yayılıyor!

Yükseköğretim kurumlarında yardımcı doçent ünvanının kaldırılması kararıyla birlikte "uzman" ünvanı "öğretim görevlisi" olarak dönüştürülmüştür. Bu süreçten sonra belirli alanlarda meziyet gerektiren işler için üniversiteler tarafından uygulamalı birim adı altında öğretim görevlisi olarak ilan edilen kadrolarla istihdam edilmeye başlanmıştır.

Bakıldığında; belirli alanlarda sınırlı olarak kullanılması gereken bu istihdam tipinin ne yazık ki suiistimal edildiğini üzülerek görmekteyiz.

Bilgi İşlem, Kalite, Kariyer, İletişim ve Proje birimleri gibi uzmanlık gerektiren alanlarda sınırlı olarak tahsis edilmeye başlayan öğretim görevlisi kadroları; üniversitelere memur statüsünde tahsis edilen atama izinlerinin son yıllarda sınırlandırılmasıyla birlikte farklı alanların ihtiyacını uygulamalı birim öğretim görevlisi kadrosu temin ederek karşılanmasına başlanmıştır.

Geçtiğimiz günlerde, İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 25 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de Rektörlüğe bağlı Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere uygulamalı birim statüsünde Öğretim Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

İlanda yer alan kişiye özel ifadeler ve mevzuat hatalarına girmeden habere konu başlığımız üzerinden gitmeye devam edelim.

3 Şubat 1984 tarihli ve 18301 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği"nin 18 nci maddesinde; "Dairenin; yukarıda belirtilen, sağlık, psikolojik danışma ve rehberlik, sosyal, kültürel ve spor hizmetlerini yürütmek üzere yeterli sayıda uzman ve pratisyen hekim, diş hekimi eczacı, psikiyatr, klinik psikolog, danışman psikolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen, hemşire, laborant, uzman, memur ve diğer hizmetliler görevlendirilir." hükmü bulunmaktadır.

Görüldüğü üzere, kamu hizmetinin öncelikle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa esas olarak memurlar eliyle yürütülmesi esas olup, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığında öğretim görevlisi çalıştırılması hukuken olanaklı görünmemektedir.

Bununla birlikte, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından uygulamalı birim öğretim görevlisi kadrolarının keyfi ve amacı dışında kullanımını engellemek amacıyla hangi birimlerde bu türden alımlara izin verildiğinin her yıl belirlenmesi ve ilan edilmesi isabetli olacaktır.

