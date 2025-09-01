Karabük'teki yangınla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Dün öğlen saatlerinde Eflani ilçesi Saraycık köyü Bozarmut Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili yapılan soruşturmada, orman içerisinde bulunan kesim sahasında orman işi yapan Afganistan uyruklu Nımetullah S., Asadullah S., Taç Muhammed M., İbadullah M., Sheer Muhammed A.'nın barınma amaçlı kaldıkları çadıra öğle saatlerinde yemek yemek için geldikleri, tekrar orman kesim sahasında çalışmaya gittikleri, ardından yemek yedikleri çadırın tutuşmasıyla yangının çıktığı değerlendirildi.

Kesim işçisi olarak çalışan 5 Afgan uyruklu şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlılar Safranbolu Adliyesine sevk edildi.