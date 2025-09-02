'İstanbul'daki Tüm Okullar Depreme Dayanıklı'
Yumaklı: 1 Ocak'tan bugüne kadar 5 bin 832 yangınla mücadele ettik
Belediye Başkanı'nın Evine Molotof Atan Çocuklar Yakalandı
KYK Yurt Başvuruları Başladı
Bakanlık açıkladı! Satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
'Elektrik Arıza İhbar Uygulaması' artık e-Devlet kapısında
Özel Okul Zamları Devlet Okullarında Bağış Baskısını Artırdı
Alaattin Köseler ve 22 Şüpheli İçin Yargı Süreci Bugün
'Balıklar Ölüyor' demişti.. Sinoplu Balıkçılar Yalanladı
Emlak vergisi cep yakacak! İtiraz için son tarih: 8 Eylül
Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı
6 ayda 3 binden fazla şirket kapandı, 56 bin kişi işsiz kaldı
EPDK: Trafikte 292 bin elektrikli araç var, 1 milyonu bulabilir
Bakan Tunç'tan promosyon ve personel alımı açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan e-kayıt uyarısı: Son tarih 3 Eylül
Jandarma ile tartışma görüntüleri gündem olmuştu: AK Parti'li başkan istifa etti
6 milletvekili hakkında 11 fezleke Meclis'te: 4'ü Özgür Özel'e ait
Türkiye'nin tek baklava okulu: Öğrenci eliyle uygun fiyatlı baklava!
'Sadece CHP'li belediyelerle ilgili soruşturma var' iddiasına Bakan Tunç'tan yanıt
'3 milyon Uygur Türkiye'ye getirilecek' iddiasına DMM'den yalanlama
MHRS artık üniversite hastanelerinde: İlk uygulama Yozgat Bozok'ta
Erdoğan'dan yüksek emlak vergisi rayiç bedelleri ile ilgili inceleme talimatı
İstanbul'un ağustos enflasyonu belli oldu
Savunma sanayisinde büyük başarı: 5 şirket Defense News Top 100 listesinde
Akın Gürlek: İBB dosyası bu yüzyılın en büyük yolsuzluk dosyası
Valilikten genelge: Motosiklet park alanlarına yeni düzenleme
Üniversite promosyon anlaşmasında Türkiye rekoru kırdı
Yargıtay Başkanı: Çok ağır dosya yükü altında çalışıyoruz
AYM'den 'Rabia Naz' kararı: Soruşturma özensiz yürütüldü
'Türkiye Yüksek Gelirli Ülkeler Grubuna Girmeye Hazırlanıyor'
Ons ve gram altın tarihi zirvesinde!

Altın piyasasında yükseliş serisi hız kesmeden devam ediyor. Ons altın Asya işlemlerinde 3.508 doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırarken, gram altın da 4 bin 632 TL'ye çıkarak tarihi seviyelere ulaştı. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri, zayıflayan dolar ve artan jeopolitik riskler altındaki ralliye güç katıyor. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, ons altın ne kadar? İşte sabah saatleri itibarıyla altın fiyatlarındaki güncel durum...

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 02 Eylül 2025 10:26, Son Güncelleme : 02 Eylül 2025 12:02
Altın piyasasında tarihi yükseliş devam ediyor.

Gram altın sabah saatlerinde 4 bin 632 TL'ye çıkarak rekor kırdı. Gün içinde hafif gerilemeler yaşansa da fiyatlar zirveye yakın seviyelerde seyrediyor.

Ons altın da Asya'daki erken işlemlerde yüzde 0,9 yükselişle 3.508,73 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Daha sonra bir miktar geri çekilen ons, şu sıralarda 3.494,30 dolardan işlem görüyor.

Yılın en güçlü performansı

Altın, yılbaşından bu yana yüzde 33'ün üzerinde değer kazanarak 2025'in en iyi performans gösteren emtialarından biri haline geldi. Son bir ayda ise yüzde 6'yı aşan artış kaydedildi.

Fed ve faiz indirimi beklentisi

Yükselişin arkasında, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceğine dair artan beklentiler, zayıflayan dolar ve küresel belirsizlikler bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın kısa süre önce yaptığı açıklamada politika gevşemesine açık olduklarını belirtmesi, piyasada beklentileri daha da güçlendirdi.

Öte yandan bu hafta açıklanacak ABD istihdam raporunun, faiz indirimini destekleyecek işgücü piyasası zayıflığını göstermesi bekleniyor.

Trump'ın eleştirileri güvenli limanı parlatıyor

Siyasi cephede ise ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticaret savaşlarına dair söylemleri ve Fed'e yönelik sert eleştirileri yatırımcı güvenini zedeliyor. Bu durum, güvenli liman talebini artırarak altına ivme kazandırıyor.

2 Eylül 2025 güncel altın fiyatları

  • Gram Altın: Alış 4.624,23 TL - Satış 4.624,75 TL
  • Ons Altın: Alış 3.493,58 USD - Satış 3.493,96 USD
  • Çeyrek Altın: Alış 7.501,00 TL - Satış 7.566,00 TL
  • Yarım Altın: Alış 15.001,00 TL - Satış 15.131,00 TL
  • Tam Altın: Alış 29.294,18 TL - Satış 29.864,17 TL
  • Cumhuriyet Altını: Alış 29.910,00 TL - Satış 30.124,00 TL
  • Ata Altın: Alış 30.209,63 TL - Satış 30.963,46 TL

