Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
Satılan her 10 otomobilden 4'ü elektrikli veya hibrit
Restoranda bıçaklanan savcı Ercan Kayhan hayatını kaybetti
İzmir'de simit zammı iddialarına Bakanlık'tan açıklama
Okul servislerine %50 zam talebi: Gerekçe 'triger kayışı fiyatı arttı'
Bakanlıktan rekor destek: 25 bin gence ücretsiz kurs
KVKK'den uyarı: Çocukların akıllı cihaz ayarlarını gözden geçirin
Erdoğan: Netanyahu denilen kafirin kıyamına seyirci kalamayız
Tesla Türkiye'den iş ilanı: Teknik personel ve yönetici aranıyor
Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yıl sonunda %29'un altına inecek
TBMM sınavla sözleşmeli bilişim personeli alacak
Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını kontrol altında
70 km'de 30 kat zam: Çiftçi zarar ediyor, tüketici pahalıya yiyor
Altın rekor kırmaya devam ediyor
Togg'dan yeni kampanya: Düşük peşinatla T10X V2!
28 yeni ürün taklit-tağşişli gıdalar listesine girdi
KPSS A Grubu Alan Bilgisi Sınav Giriş Belgeleri Açıldı
İşlenmeyen araziler kiralanacak: Çiftçiye yeni fırsat
Memur-Sen: Maaş Artışları Enflasyon Karşısında Eriyor
Önder Kahveci: Eriyen maaşlarla daha fazla yol gidilemeyeceği açıktır
Bakan Tunç: Özgür Özel'in ifadaleri çok talihsiz
İthalat 11 ay sonra geriledi: Dış ticaret açığı belli oldu!
Ağustos ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıklandı
Osman Kaya: Memurlarımız yoksulluk sınırının altında çalışıyor
Öğretmenlerin İkinci İl Dışı Başvurusu Başladı
Eylül ayı kira artış oranı ne oldu?
CHP'li Avcılar ve Beşiktaş Belediyelerine operasyon
Şanlıurfa'da yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı
Motorine zam bekleniyor
Taşıt Kredisi Faizlerinde Yeni İndirim: En Uygun Bankalar Hangileri?
Haberler Adli Olaylar

Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaş denizden çıkarıldı

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış bulunan yat üreticisi Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaş, denizin 68 metre derinliğinden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Eylül 2025 22:43, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 00:00


Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta yeri tespit edilen cesedin denizden çıkarılması için sürdürdüğü çalışmaları tamamladı.

Ekiplerce Marmara Adası açıklarında 68 metre derinlikten çıkarılan Yukay'a ait olduğu değerlendirilen naaş, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkarıldı.

Naaş, daha sonra kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

- Olay

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Balıkesir Valiliği, yürütülen arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos saat 19.00 sularında Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen bir cesedin, dalgıçların envanterinde bulunan yandan taramalı sonar ve ROV cihazları vasıtasıyla muhtemel çatma noktası olarak belirlenen datum noktasına yakın bir alanda 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edildiğini açıklamıştı.

