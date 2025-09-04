Yeni nesil mafya Telegram'dan örgütleniyor! 500 bin liraya cinayet işliyorlar

Muğla'da CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın ailesinin evine saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin 15 ve 16 yaşında olduğu belirlendi.

Şüphelilerin azmettiricinin kendileri ile internetten irtibat kurduğunu ve para karşılığı saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etmesi gözleri sosyal medya uygulamalarına çevirdi.

Telegram üzerinden örgütlenen ve yaralama, infaz, soygun ve molotof saldırısı gibi her türlü suçu para karşılığı işleyen bu gruplar, molotof saldırısını 10 bin TL'ye, hedef gösterilecek birisini ise 500 bin TL'ye öldürebileceklerini söyledi.

İKİ ÇETE ADINA MÜŞTERİ AVINA ÇIKTILAR

Sabah'ın haberine göre, "D.L.T İnfaz Timi" ve "Türkiye Silahçılık" isimli kanallarda Daltonlar ve Casperlar çetesi üyelerinin adlarına suç işleyebilecekleri müşteri avına çıktığı görüldü.

YAZIŞMALAR DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Söz konusu kanallardaki yazışmalarda, "Türkiye geneli paralı tetik, infaz yapılır", "İstanbul içi her türlü tetik çekilir", "Avrupa yakası ortadan kaldırma, infaz ve yaralama için dm", "Yaralamak istiyorsan dikkat et kalbine gitmesin", "İstanbul Avrupa yakasında ev işi var, kuyumcunun evi çok altın var, adamlar tatilde arabayla gidecek biri lazım" gibi ifadelerin yer aldığı görüldü.

Kanallardaki mesajların iç yüzünü ortaya çıkarmak için "Türkiye geneli paralı tetik, infaz yapılır" mesajını paylaşan şahıs ile Telegram üzerinden görüşme gerçekleştiren muhabirimiz ise kan donduran mesajların bir anda gerçeğe dönüşebildiğini gördü.

500 BİN LİRAYA CİNAYET İŞLİYORLAR

Telefondaki şahıslar işlenebilecek suçlar için pazarlık yaparken molotof atılması gibi bir saldırıyı İstanbul içerisinde 10 bin TL'ye yapabileceklerini ancak başka şehirde ise işin içerisine yol giderlerinin de gireceğini anlattı.

Yine aynı görüşmede istenilmesi halinde saldırı yapılacak konumdaki hedef gösterilecek bir kişiyi 500 bin TL'ye infaz edebileceklerini anlattılar.