Başıboş sokak köpekleri 70 tavuğu telef etti
Hatay'ın Arsuz ilçesinde başıboş sokak köpekleri bir evin bahçesine girdi. Kümese saldıran köpekler 70 tavuğu telef etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 11:06, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 11:07
Arsuz İlçesine bağlı Hüyük Mahallesi'nde Rasim Alban'a ait evin bahçesine başıboş sokak köpekleri girdi.
Kümese giren sokak köpekleri tavuklara saldırdı. 100 tavuktan 70'i telef oldu.
Eve gittiğinde büyük üzüntü yaşayan Rasim Alban, yetkililerin önlem almasını istedi.