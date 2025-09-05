Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye

MÜSİAD üyesi işverenler; evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olan çalışanlarına ise 2 net asgari ücret tutarında maddi destek sağlayacak. Uygulama sayesinde bir yıl içerisinde çalışanlara yaklaşık 1 milyar TL katkı verilmesi hedefleniyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 07:29, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 07:29
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye

Aile yılı kapsamında bu defa da iş verenler elini taşın altına koyuyor. MÜSİAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan "Aile Dostu İş Yeri Projesi İş Birliği Protokolü" ile MÜSİAD üyesi işverenler; evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olan çalışanlarına ise 2 net asgari ücret tutarında maddi destek sağlayacak.

Bu destekler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 25/5. Maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80/b bendi uyarınca gelir vergisi ve SGK priminden muaf olacak. MÜSİAD üyesi 1.025 firmanın destek verdiği proje kapsamında 300 bini aşkın çalışana katkı sağlanması hedefleniyor.

GÖZLERDEKİ KAYGIYI HUZURA DÖNÜŞTÜRECEK

İmza töreninde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir uygulama sayesinde bir yıl içerisinde çalışanlara yaklaşık 1 milyar TL katkı sağlanmasının beklendiğini ifade etti. Özdemir "Bazen çalışma arkadaşlarınızın gözlerine baktığınızda 'Eşim doğum yapacak acaba masraflarını karşılayabilir miyiz?' telaşı görürsünüz. Ya da yeni evlenecek bir gence baktığınızda 'Acaba yuvamı nasıl kurarım?' kaygısı duyduğunu hissedersiniz. İşte bugün burada atılan imza, o gözlerdeki kaygıyı sevince o yüreklerdeki endişeyi ise huzura dönüştürmek üzere planlanmıştır" diye konuştu.

Protokolün "Aile Yılı" vizyonunun sahadaki en güçlü uygulamalarından biri olduğunu anlatan Özdemir, şunları dile getirdi:

Yaklaşık 3 haftada gerçekleştirdiğimiz kampanyaya 1.025 MÜSİAD şirketi güçlü bir geri dönüş yaptı. Vaktimiz biraz daha olsaydı bu sayıyı arttırabilirdik. Daha da artıracağız, kampanyayı sonuçlandırmış değiliz. Bu 1.025 şirketimizin bünyesinde 300 bini aşkın çalışan bulunuyor. Bu firmalar personellerin içerisinde yeni evlenecek olan çalışanlarına 3 asgari ücret, yeni evladı olan çalışanlarına ise 2 asgari ücret hibe desteği verecekler ve aileyi sadece sözde değil fiilen koruduklarını ortaya koyacaklar" açıklamalarında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Evlenecek gençlerimize ve çocuk sahibi olacak ailelere sunduğumuz desteklerle aile kurumunu daha dirençli kılıyoruz. Bu iş birliği, iş dünyasında aile dostu ekosistemi bir kültür haline getirmek için kıymetli bir adım olacak. Bu çalışma, iş dünyası için aileyi önceleyen örnek bir modeldir" dedi.

42 MARKA İLE İŞ BİRLİĞİ

İş dünyasının desteğini alarak, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran gençlerin yuva kurmalarına destek olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş "Bu kapsamda ulusalda 42 marka, yerelde ise 1.366 kurum ile genç çiftlerimizin yüzde 40'a varan indirimlerden ve desteklerden faydalanmasını sağladık. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeyle evlenecek gençlere düğün ve nikah merasimleri için kamuya ait sosyal tesislerin tahsis edilmesini sağladık. Bunun yanı sıra çeşitli etkinlik ve farkındalık çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerine aile değerlerimizin gücünü hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.


