İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye

Aile yılı kapsamında bu defa da iş verenler elini taşın altına koyuyor. MÜSİAD ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan "Aile Dostu İş Yeri Projesi İş Birliği Protokolü" ile MÜSİAD üyesi işverenler; evlenecek çalışanlarına 3 net asgari ücret, çocuk sahibi olan çalışanlarına ise 2 net asgari ücret tutarında maddi destek sağlayacak.

Bu destekler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 25/5. Maddesi ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 80/b bendi uyarınca gelir vergisi ve SGK priminden muaf olacak. MÜSİAD üyesi 1.025 firmanın destek verdiği proje kapsamında 300 bini aşkın çalışana katkı sağlanması hedefleniyor.

GÖZLERDEKİ KAYGIYI HUZURA DÖNÜŞTÜRECEK

İmza töreninde konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir uygulama sayesinde bir yıl içerisinde çalışanlara yaklaşık 1 milyar TL katkı sağlanmasının beklendiğini ifade etti. Özdemir "Bazen çalışma arkadaşlarınızın gözlerine baktığınızda 'Eşim doğum yapacak acaba masraflarını karşılayabilir miyiz?' telaşı görürsünüz. Ya da yeni evlenecek bir gence baktığınızda 'Acaba yuvamı nasıl kurarım?' kaygısı duyduğunu hissedersiniz. İşte bugün burada atılan imza, o gözlerdeki kaygıyı sevince o yüreklerdeki endişeyi ise huzura dönüştürmek üzere planlanmıştır" diye konuştu.

Protokolün "Aile Yılı" vizyonunun sahadaki en güçlü uygulamalarından biri olduğunu anlatan Özdemir, şunları dile getirdi:

Yaklaşık 3 haftada gerçekleştirdiğimiz kampanyaya 1.025 MÜSİAD şirketi güçlü bir geri dönüş yaptı. Vaktimiz biraz daha olsaydı bu sayıyı arttırabilirdik. Daha da artıracağız, kampanyayı sonuçlandırmış değiliz. Bu 1.025 şirketimizin bünyesinde 300 bini aşkın çalışan bulunuyor. Bu firmalar personellerin içerisinde yeni evlenecek olan çalışanlarına 3 asgari ücret, yeni evladı olan çalışanlarına ise 2 asgari ücret hibe desteği verecekler ve aileyi sadece sözde değil fiilen koruduklarını ortaya koyacaklar" açıklamalarında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Evlenecek gençlerimize ve çocuk sahibi olacak ailelere sunduğumuz desteklerle aile kurumunu daha dirençli kılıyoruz. Bu iş birliği, iş dünyasında aile dostu ekosistemi bir kültür haline getirmek için kıymetli bir adım olacak. Bu çalışma, iş dünyası için aileyi önceleyen örnek bir modeldir" dedi.

42 MARKA İLE İŞ BİRLİĞİ

İş dünyasının desteğini alarak, Aile ve Gençlik Fonu'na başvuran gençlerin yuva kurmalarına destek olmaya devam ettiklerini aktaran Göktaş "Bu kapsamda ulusalda 42 marka, yerelde ise 1.366 kurum ile genç çiftlerimizin yüzde 40'a varan indirimlerden ve desteklerden faydalanmasını sağladık. İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeyle evlenecek gençlere düğün ve nikah merasimleri için kamuya ait sosyal tesislerin tahsis edilmesini sağladık. Bunun yanı sıra çeşitli etkinlik ve farkındalık çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerine aile değerlerimizin gücünü hatırlatıyoruz" ifadelerini kullandı.



