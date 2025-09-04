TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Protokol imzalandı: MÜSİAD üyelerinden evlenecek çalışanlarına destek
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Türk lirasıyla dış ticarette 8 aylık rekor: 944,6 milyar TL
Google servislerinde kesinti! Bakan Yardımcısı Sayan'dan açıklama
Gürsel Tekin: Pazartesi günü il binasına geleceğim
Gök Gürültülü Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Alarmı
Taşıt Kredisi Faiz Oranları Ne? 280 bin TL'nin Geri Ödeme Tablosu
Kırtasiye ürünleri denetimlerinde 15,2 milyon TL ceza kesildi
Tabela değişti: Motorine zam geldi
Konut Fiyatlarında Büyük Fark: En Ucuz ve Pahalı Şehirler Listesi
Türkiye'de Popüler Markaların Sıfır Araç Fiyatları Açıklandı
Özel hastanelere GSS başvuruları dibe vurdu
Emlak vergisine standart geliyor! Erdoğan talimat verdi, çalışmalar başladı
Türkiye'de mobil uygulamalara siber saldırı dalgası
2 bebeğini öldürdüğü iddia edilen çift hakkında karar verildi

Aydın'ın Söke ilçesinde 2 bebeğini öldürmekten yargılanan sanığa müebbet hapis cezası verildi, eşi ise beraat etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
04 Eylül 2025 21:22
Demirçay Mahallesi'nde 2006-2013 yılları arasında bebeklerini öldürdükten sonra gömdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan ve altsoydan akrabayı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanan tutuksuz sanık Ceyhan Keskin (49) ile tutuklu eşi Hüseyin Keskin'in (58) duruşması Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Hüseyin Keskin, tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı.

2003 yılında 1,5 yaşındaki başka bir çocuğunu öldürmekten de hüküm giyen Hüseyin Keskin suçlamaları kabul etmedi.

Keskin, "Ben karıncayı dahi incitmedim. Keskin ailesi olarak adalet istiyoruz. Eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Beraatımı istiyorum." dedi.

Anne ise olayın çok önceden yaşandığını, bundan dolayı hatırlamadığını söyledi.

Mahkeme, Hüseyin Keskin'e müebbet hapis cezası, Ceyhan Keskin'e ise beraat verdi.

Adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) temsilcisi avukat İrem Ergün, konunun takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Anne ve babasından şikayetçi olan Vefa Keskin ise "Yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum. Benim toplamda 6 kardeşim ölüme sürüklendi. Çocukların mezarlarını dahi bilmediğini söyleyen annesi ve babası masum çıkarılıyor. Böyle bir şey olamaz. Bu karar bizim için hiç yoktan iyidir. En ağır cezayı aldırana kadar davanın takipçisi olacağım." dedi.

