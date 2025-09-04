MÜSİAD'dan evlenecek ve çocuk sahibi olacak çalışanlarına teşvik
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu

Bu yıl üniversite sınavına giren 800 binden fazla son sınıf öğrencisinden 133 bini lisans bölümlerine girebildi. Yani, 100 lise son sınıf öğrencisinden sadece 15'i üniversiteli oldu. Yerleşme oranı geçen yıla göre yüzde 30 azaldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 04 Eylül 2025 23:22, Son Güncelleme : 04 Eylül 2025 23:24
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu

Bu yıl liseden yeni mezun olan 840 bin aday üniversite sınavına girdi.

Sınava girenlerden 394 bini tercih yaptı ancak sadece 133 bini 4 yıllık üniversiteye yerleşti. Yani 100 lise son sınıf öğrencisinden sadece 15'i üniversiteli oldu.

Lise son sınıf öğrencilerinden 87 bin aday önlisans bölümlerine yerleşti.

12 bini ise Açıköğretim Fakültesini kazandı.

YERLEŞME ORANI YÜZDE 30 AZALTI

YKS'ye giren 12.sınıf öğrencilerinin yerleşme oranı geçen seneye göre yüzde 30 azaldı.

YERLEŞME ORANLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Yerleşme oranındaki düşüşün nedenlerini değerlendiren Eğitim Uzmanı Onur Soğuk, "Bu kontenjan düşüşleriyle beraber işlevsel yerdeki kontenjan düşüşleri de öğrencilerin buraları kazanamamlarına neden oldu ve mezuna bırakmalarına neden oldu. Hatta bu kontenjan düşüşlerini önceden ön göremeyen pek çok öğrenci iyi sıralamalar elde etmelerine rağmen yanlış tercihler yaparak açıkta kaldılar. 25 bininci 30 bininci olup açıkta kalan öğrenciler oldu" diye konuştu.

ADAYLAR EK YERLEŞTİRME DÖNEMİNİ BEKLİYOR

Bu yıl hiçbir üniversiteyi kazanamayan adaylar, ek yerleştirme dönemini bekliyor.

Ek yerleştirmeler, üniversite kayıt dönemi bittikten sonra başlayacak. Ancak uzmanlara göre, sonuç değişmeyebilir.

Devlet üniversitelerinin tamamının dolmuş durumda olduğuna vurgu yapan Soğuk, şunları söyledi:

"Burada tek bir şans şu kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrenciler olacak. Ama onları da devlet üniversitesi açısından düşünecek olursak daha işlevsel olmayan, daha uzak yerlerdeki Anadolu'daki küçük şehirlerdeki üniversiteler ya da ilçelerde boşluklar olabilir... Dolayısıyla da devlet üniversitesi tercih edecekler açısından biraz sıkıntı var ek yerleştirmelerde. Şunu ön görüyorum son yılların en sert sınavı 2026 olacak. Ön sıralamalardan çok öğrenci mezuna kaldı, üniversiteyi kazanamadı"

Beyzanur Özer

