İmamoğlu'nun diploma davasında gelişme! Yeri ve tarihi değişti

23 Mart'tan bu yana Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasıyla ilgili açılan davada, duruşma tarihi 11 Eylül Perşembe gününden 12 Eylül Cuma gününe ertelendi. Değişiklik, gazeteci Muratcan Altıntoprak tarafından duyuruldu.

Duruşma Silivri Cezaevi'nde yapılacak

İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının iptalinin yanı sıra "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla dava açılmıştı. Savcılık, tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediyor.

Daha önce Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılması planlanan duruşmanın Silivri'deki cezaevine alındığı belirtildi.