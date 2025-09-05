Bursa'da 300 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde Orhangazi'de zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

"Bursa'da 300 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik"



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; Orhangazi ilçesinde düzenlenen operasyonumuzda;



🔻300 Bin adet Uyuşturucu Hap ile

🔻48 kg hammadde ele geçirdik.

🔻Operasyonda 3. pic.twitter.com/DJrbBnOVT2 Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 5, 2025

Operasyon kapsamında 300 bin adet uyuşturucu hap ve 48 kilogram ham madde ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 2'sinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığını, 1'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını bildirdi.

Bursa Valiliği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve operasyona katılan polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.