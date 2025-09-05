Özel okul zammında hesap değişti
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrenci sayısının en yüksek olduğu İstanbul'da, 5 yeni KYK yurdu inşa ediyor. İstanbul'da Üsküdar, Başakşehir, Zeytinburnu, Bağcılar ve Beyoğlu'nda yeni KYK yurtları eğitim yılı başında açılıyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 08:44, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 08:48
Yazdır
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, öğrenci sayısının en yüksek olduğu İstanbul'da, 5 yeni KYK yurdu inşa ediyor. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Üsküdar, Başakşehir, Zeytinburnu, Bağcılar ve Beyoğlu'ndaki yurtların eğitim yılı başında hazır hale getirileceğini belirtti. Türkiye'deki üniversitelerin yüzde 30'una ev sahipliği yapan İstanbul'da öğrencilerin yurt heyecanı başladı. Uzun ve yorucu YKS maratonunu geride bırakan öğrenciler, kazandıkları üniversitelere kayıt yaptırarak hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

Devlet Yurtlarında Kapasite ve Başvuru Süreci

Sabah'ın haberine göre; Devlet yurtları bu yıl 70 bin öğrenciyi bekliyor. KYK yurt başvuruları 2 Eylül'de başladı ve yarın saat 23.59'a kadar sürecek. İstanbul'da hem üniversite kayıt heyecanı hem de kalacak yer bulma telaşı yoğun bir şekilde hissediliyor. İl Müdürü Özbay, yeni döneme dair hazırlıkları anlatarak, modern, güvenli ve sosyal imkanlarla donatılmış yurtlarda yeni bir hayatın başlayacağını vurguladı.

Yurtlarda Sunulan İmkanlar

  • Ücretsiz internet, yemek ve güvenlik hizmetleri
  • Fitness salonları, spor sahaları, yüzme havuzları
  • Sosyal etkinlik alanları
  • Yabancı dil kursları ve kişisel gelişim atölyeleri
  • Açık kapı politikası ile yöneticilere kolay ulaşım

Yurtlarda görevli 3 bine yakın personel, öğrencilerin huzurlu ve güvende hissetmesi için çalışıyor. Öğrenciler burada yalnızca ders çalışmıyor; dayanışmayı, paylaşmayı ve farklı kültürlerden gelen arkadaşlarıyla birlikte yaşamayı öğreniyor.

Kapasite Artışı ve Yeni Yatırımlar

Geçtiğimiz yıl 58 bin olan öğrenci kapasitesi, yeni yatırımlarla 69 bin 400'e yükseltildi. Üsküdar (Nakkaştepe), Başakşehir, Zeytinburnu (Topkapı), Bağcılar ve Sütlüce gibi bölgelerde yeni yurtlar yükseliyor. Bu yurtların önemli bir kısmı eğitim-öğretim dönemi başında hazır olacak, bir kısmı ise Kasım ayına yetişecek.

Sürdürülebilir ve Modern Yurtlar

Yeni yurtlar yalnızca bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde inşa ediliyor. 'Yeşil bina' konseptiyle yapılan yurtlarda gri su geri dönüşümü, güneş enerjisi panelleri, yağmur suyu depolama sistemleri ve depreme dayanıklılık gibi kriterler dikkate alınıyor. Ayrıca spor altyapısı güçlendirilerek yapay zeka destekli performans takip sistemleri gibi yenilikler de entegre edilecek.

Gençlerimiz sadece bugünün öğrencisi değil, yarının güçlü bireyleri. Onlara en iyi imkanları sunmak, daha yeşil bir çevre ve güvenli barınma alanları sağlamak hedefleniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber