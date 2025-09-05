Hafta sonu yağmur geliyor

Özel okul zammında hesap değişti
Özel okul zammında hesap değişti
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
Körfezray Metrosu'nun temeli yarın atılacak
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
İstanbul'da 5 Yeni KYK Yurdu Öğrencileri Bekliyor
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
Sosyal medyada 'tetikçi' aranıyor! Kundaklama 10 bin, cinayet 300 bin lira...
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
BTK'dan e-imza iddialarına ilişkin açıklama
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Gram altın rekor kırdı: İşte altın fiyatları
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Öğrenci göçüyle kirada mahalleler arası uçurum
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve 25 kişiye tahliye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
İmzalar atıldı! Evlenene üç asgari ücret hediye
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
Doğu Karadeniz'in ihracatı 1 milyar doları aştı
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
Yedi liseliden sadece biri üniversiteli oldu
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
DMM'den İsrail basınındaki 'suikast' iddialarına yalanlama
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
Üniversitede sahte Sayıştay denetçisi skandalı: Günlerce hastaneyi denetledi
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
TÜİK açıkladı: Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu!
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
CHP'nin İstanbul'da 6 ilçedeki kongreleri durduruldu
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
Orta Vadeli Program çalışmalarında sona yaklaşıldı
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
YSK, CHP'nin 'kongre başvurusu'nu yarın görüşecek
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
TCMB: Tüketici fiyatları yükseldi, yıllık enflasyon geriledi
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerine yönelik operasyonda 2 tutuklama
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
14 bin 905 hekimin görev yeri 'eş ve sağlık kurası' ile değişti
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan süt sektörüne büyük soruşturma
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
KDV'de yeni düzenleme: Akaryakıtta fark kaldırıldı
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Yabancılar geçen hafta 139,6 milyon dolarlık hisse sattı!
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
İstanbul Valiliğinden tekneler ve yatlarla ilgili karar
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
Öğretmenin talebi karşısında Vali Aydoğdu gözyaşlarını tutamadı
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
KYK Yurt Ücretleri Belli Oldu
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 41 şüpheli yakalandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hafta sonu yağmur geliyor

Son tahminlere göre bugün İç Ege ile Doğu ve Kuzey Doğu illerinde başlayacak sağanak yağışlar, hafta sonu 40'tan fazla kente yayılacak. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 08:58, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 09:00
Yazdır
Hafta sonu yağmur geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre hava sıcaklığı bugün yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak yağış görülecek.

MGM, Kars ve Ardahan çevrelerindeki yağışların ise kuvvetli olacağı konusunda uyarı yaptı.

Hava sıcaklıkları hafta sonu Ankara'da 30 ila 27, İstanbul'da 28 ila 29 ve İzmir'de ise 34 ila 35 derecelerde seyredecek.

Bugün bazı illerde hava sıcaklıkları ise şöyle:

  • - Edirne 34 derece.
  • - İstanbul 29 derece.
  • - Denizli 37 derece.
  • - İzmir 34 derece.
  • - Adana 34 derece.
  • - Antalya 30 derece.
  • - Ankara 34 derece.
  • - Sinop 31 derece.
  • - Erzurum 24 derece.
  • - Diyarbakır 37 derece.
  • - Gaziantep 36 derece.

İstanbul İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için İstanbul hava durumu Kuvvetli Rüzgar, sıcaklık 29°. Yarın için İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 7 Eylül 2025 Pazar İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 8 Eylül 2025 Pazartesi İstanbul hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 28°. 9 Eylül 2025 Salı İstanbul hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 29°.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber