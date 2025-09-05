Kahramanmaraş'ta çöpten atık toplayan şahıs darbedildi
Kahramanmaraş'ta çöpten atık toplayan şahsın darbedildiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Eylül 2025 09:38, Son Güncelleme : 05 Eylül 2025 09:54
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde çöplerden plastik ve benzeri atıkları toplayarak geçimini sağlayan S.A., henüz bilinmeyen bir nedenle O.D. tarafından darbedildi.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde O.D.'nin S.A'yı yumruk ve tekmelerle yere düşürdüğü görüldü.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Yaşanan saldırı sonrası S.A.'nın şikayetçi olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin şüpheli O.D.'yi yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.