Kahramanmaraş'ta çöpten atık toplayan şahıs darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde çöplerden plastik ve benzeri atıkları toplayarak geçimini sağlayan S.A., henüz bilinmeyen bir nedenle O.D. tarafından darbedildi.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde O.D.'nin S.A'yı yumruk ve tekmelerle yere düşürdüğü görüldü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşanan saldırı sonrası S.A.'nın şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin şüpheli O.D.'yi yakalamak için çalışma başlattığı belirtildi.