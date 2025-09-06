6 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'na ve Ege Bölgesi Kadın Hizmetleri Bölgesel İstişare Toplantısı'na katılacak, Valiliği ve partisinin il başkanlığını ziyaret edecek.

(Manisa/13.15/15.30/16.30/17.10)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, partisinin il başkanlığında "Hep Birlikte Güçlü Türkiye" toplantısına katılacak, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, "Kadın Girişimciler, Kadın İş İnsanları Dernekleri Temsilcileri, Kadın Kooperatifi Temsilcileri ile Buluşma" etkinliğine iştirak edecek.

(Sakarya/10.30/14.15/17.45)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÖNDER 22. İmam Hatipliler Kurultayı programına katılacak.

(Gaziantep/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması Finali'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TENMAK İstanbul Yerleşkesi'nde TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması programına katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valilik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak, Körfezray Metro Hattı temel atma törenine iştirak edecek.

(Kocaeli/11.00/11.30/13.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İsveç ile yapacağı karşılaşmayı izleyecek.

(Riga/12.00)

2- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir oyuncusu 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya ile oynanacak E Grubu ikinci maçı öncesi MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, ay-yıldızlı ekip son idmanını burada yapacak.

(Konya/13.00/20.30)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Türkiye'ye konuk olacak İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente ve bir oyuncusu, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek, konuk ekip son antrenmanına da burada çıkacak.

(Konya/18.15/20.00)

4- Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda yarı final maçları oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Japonya ile karşı karşıya gelecek.

(Bangkok/11.30)

5- EHF Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Macaristan'ın Balatonfüredi KSE takımıyla rakip sahada karşılaşacak.

(Balatonfüred/19.00)

6- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftasına; Güneysuspor-Önallar Giresunspor, Nilüfer Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Ankara Hentbol-İstanbul Gençlikspor maçlarıyla devam edilecek.

(Rize/Bursa/Ankara/17.00)

7- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Fransa'daki 9. ayağında, superpool ve ilk yarış yapılacak.

(Magny-Cours/12.00/15.00)