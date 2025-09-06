Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Uraloğlu, ardından Seka Devlet Hastanesi İstasyonu'nda düzenlenen Körfezray Metro Hattı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Uraloğlu, bakanlık olarak özellikle metropol şehirlerde yaşayan vatandaşların trafik sorununun çözümü için kent içi raylı sistem projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye genelinde vatandaşın hizmetine sundukları kent içi raylı sistem uzunluğunun 434 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, Körfezray Metrosu ile birlikte 6 ayrı hatta 89,1 kilometre kent için raylı sistem hattının yapım çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Uraloğlu, toplam 76,9 kilometre uzunluğunda 4 ayrı kent içi raylı sistem hattının projelerinin hazırlanması çalışmalarına devam ettiklerini dile getirerek, "Ankara, İstanbul, Samsun ve Konya illerimizde 144,8 kilometre yeni hattın yapımını da önümüzdeki süreçte planlıyoruz. Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde, bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem hattı uzunluğumuzu 745 kilometreye çıkarmış olacağız." diye konuştu.

Kocaeli'nin imalat sanayinde Türkiye'nin lider şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Kocaeli'yi kara, demir, deniz ve hava yolu projeleriyle güçlendiriyor, kent içi ulaşımını desteklemek için durmaksızın çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana Kocaeli'de ulaşım ve iletişim altyapısına 410 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bölünmüş yol uzunluğunu 151 kilometreden 387 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplama yolu uzunluğunu ise 514 kilometreye yükselterek yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirmiş olduk. Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir Otoyollarıyla, Kocaeli'yi dört bir yandan otoyolu ağıyla çevreledik. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli'yi, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarına, Sakarya'ya ve Düzce üzerinden Ankara'ya bağlayarak doğu batı hattında hızlı bir geçiş sağlamaktadır. İstanbul-İzmir Otoyolu ise Kocaeli'yi Bursa, Balıkesir ve İzmir'e doğrudan bağlayarak, Marmara ve Ege'ye uzanan adeta bir köprü konumuna getirmiştir. Ayrıca, Osmangazi Köprüsü ile İzmit Körfezi'nin iki yakasını birleştirerek geçiş süresini 1,5 saatten sadece 6 dakikaya indirmiştir. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı sayesinde Kocaeli'yi yüksek hızlı tren ile tanışan ilk şehirlerden birisi yaptık. Köseköy Lojistik Merkezi ile ithalat ve ihracat taşımalarına büyük bir ivme kazandırdık."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Kocaeli'de yapımı devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Derince Liman bağlantısının ise ihale sürecini tamamladık. Bildiğiniz gibi, orada bir tasfiye sürecini gerçekleştirmiştik şimdi yeni ihaleyi yaptık ve yer teslimini de gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde orada çalışmalarımıza başlamış olacağız." dedi.

"Kocaeli'nin kent içi raylı sistem ağını 17,3 kilometreden alıp 61,2 kilometreye yükseltmiş olacağız"

Uraloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli'nin kent içi trafik yoğunluğuna nefes aldıracak metro ve tramvay hatlarından oluşan yeni projeleriyle şehri ulaşım başkenti yapmak için durmaksızın çalıştıklarını belirterek, "Şu anda yapım çalışmalarına süratle devam ettiğimiz 15,4 kilometre uzunluğundaki Gebze OSB-Darıca Sahil hattında da çift hatlı olarak inşaatımıza devam ediyoruz. Bu hattımız 11 istasyonuyla günde 330 bin yolcuya hizmet verecek. Gebze Organize Sanayi Bölgesi ile Darıca sahil arasındaki yoğun yerleşim bölgelerini metro konforu ile birbirine bağlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Bakanlık tarafından yapımı devam eden hatlarla Kocaeli'nin kent içi raylı sistem ağını 17,3 kilometreden, 61,2 kilometreye yükselttiklerini aktaran Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"'Projenin 2029 Yılında Tamamlanması Hedefleniyor'

"Tamamlandığında adeta şehrin nabzını hızlandıracak olan Körfezray'ı, sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Kocaeli'nin ekonomik ve sosyo kültürel kalkınmasına güç katacak bir hamle olarak görüyoruz. Kocaeli'nin Doğu-Batı aksında 28,5 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edilecek ve 18 istasyon ile Körfez, Derince, İzmit, Kartepe hattına hizmet verecek. Saatte 80 kilometrelik tasarım hızıyla ilk yıllarında günde yaklaşık 300 bin insanımıza hizmet verecek hattımız, ilerleyen zamanda 500 bin kişiye kadar hizmet verecektir. 49 bin 710 metre TBM kazısı olmak üzere toplam 58 bin 252 metre kazı ve modern mühendislik teknikleri kullanarak buradaki hattımızı tesis edeceğiz. 6 adet TBM makinesiyle 10 metre hızla kazı yaparak Derince Eğitim Araştırma Hastanesi-Otogar arası TBM kazılarını 2027 yılında, tüm kazıları ise 2028 yılında bitirmeyi planlıyoruz. İlk etapta Derince Eğitim Araştırma Hastanesi-Otogar arası 10 istasyon ile 14 kilometre hattı 2028 yılında, hattın tamamını ise 2029 yılında bitirmeyi hedefliyoruz."

Bakan Uraloğlu, tünel açma makinasının (TBM) zemin cinsine göre günlük ortalama 10 metre ilerlediğini vurgulayarak, "Eğer zeminde daha iyi bir ortam yakalarsak bunu 15 hatta 20 metrelere kadar çıkarabiliriz. 6 TBM ile çalışacağız, günlük minimum 60 metre ilerleme demektir. Eğer daha fazlasını yaparsak 100 metrelere de çıkarabileceğiz. Bitim tarihini inşallah beraber konuşacağız." dedi.

Körfezray'ın, Kocaeli'nin mevcut ve planlanan ulaşım ağlarıyla tam bir entegrasyon da sağlayacağına işaret eden Uraloğlu, "Bu entegrasyonlar sayesinde Kocaeli'nin dört bir yanında hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanını sağlamış olacağız. Özellikle Şehir Hastanesi, otogar ve Sekapark gibi yoğun yolcu hareketliliğine sahip bölgelere erişimi kolaylaştırarak, günlük hayatımızı daha da konforlu hale getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Körfezray'ın ikinci etabıyla hattın kapsamını daha da genişleteceklerini anlatarak, Körfezray Projesi'nin Kocaeli'ye yakışır bir eser olarak hem günlük hayata kolaylık getireceğini hem de kentin ekonomik gücüne güç katacağını sözlerine ekledi.