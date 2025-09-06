Filenin Sultanları'nın final rakibi belli oldu
Filenin Sultanlar'nı 2025 Dünya Şampiyonası'ndaki rakibi Brezilya'yı 3-2 mağlup eden İtalya oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Eylül 2025 19:00, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 18:55
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve finale yükseldi.
Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, dünya şampiyonluğu için yarın saat 15.30'da Brezilya'yı eleyen İtalya ile karşılaşacak.