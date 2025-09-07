Uyuşturucu kuryesi avukata suçüstü

2019 yılında Kırşehir Barosu'ndaki stajını tamamlayıp avukatlık yemini ederek mesleğe başladığı öğrenilen Avukat M.Y., Kırşehir Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaralama ve yağma suçundan tutuklu bulunan müvekkili A.K. ile görüşmeye geldi.

Cezaevinde yaptığı görüşmede, iç çamaşırının askısına gizlediği peçeteye sarılı uyuşturucu hapları vermeye çalışan avukat, güvenlik kameraları tarafından suçüstü yakalandı. Cezaevi güvenlik görevlilerinin de dikkati sayesinde avukatın şüpheli hareketleri fark edildi ve görüşme kameraları titizlikle incelendi. Güvenlik kameralarıyla tespit edilen olayın ardından Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Olayın Detayları

Yapılan aramalarda, şüpheli avukatın aracında 63 adet sentetik ecza bulundu.

Tutuklunun üzerinden de yeşil reçeteyle satılan, peçeteye sarılı 13 adet sentetik hap ele geçirildi.

Soruşturma ve Tutuklama Süreci

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

