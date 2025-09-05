TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ ile ev sahibi olan vatandaşlarımıza güzel bir haberimiz var. Borcunun tamamını kapatmak isteyen vatandaşlarımıza yüzde 25 oranında indirim imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, paylaşımında kampanyanın detaylarının yer aldığı infografiğe de yer verdi.

Bu kapsamda, TOKİ'den satın alınan ve ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için peşin ödemede yüzde 25 oranında indirim kampanyası bu yıl 22 Eylül- 17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kampanya kapsamında borcun tamamını kapatmak isteyenler yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. Borcun tamamı yerine bir bölümünü kapatmak isteyenler de bakiyenin en az yüzde 25'inin ödenmesi koşuluyla yüzde 25'lik indirimden kısmi olarak yararlanabilecek.

TOKİ'den alınan bilgiye göre, kampanyadan satışları geçen yıl haziran sonuna kadar gerçekleştirilen, yine taksitleri en geç 2024 Haziran ayı sonu itibarıyla başlayan, geri ödemeleri halihazırda devam eden 168 bin 198 konut ve iş yeri alıcısı faydalanabilecek ve yaklaşık 110,6 milyar lira tutarında borç bakiyesi kapatılabilecek.

Kalan taksit sayısı 12 ve daha az olan hak sahipleri ise kampanyadan faydalanamayacak.

Kampanya kapsamındaki konut ve iş yeri alıcıları borç bakiyelerini kapatarak söz konusu indirimden faydalanmak istemeleri halinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi'ni imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.