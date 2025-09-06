Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide çığır açtı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı
Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
TOKİ'den konut ve iş yerleri için indirim kampanyası
Bakan Işıkhan: İstihdamdaki artış sürüyor
Okullarda yeni eğitim öğretim yılı hangi değişikliklerle başlayacak?
Cevdet Yılmaz: Şehir merkezlerimiz yeniden ayağa kalkıyor
Depremin ardından 70 okul inşa edildi, 70'inin yapımı sürüyor
İstanbul güne yağışla uyandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı
Toplu taşıma kullananlar müjde: O tarihte ücretsiz olacak!
Yurtta hava durumu: 8 kent için sarı kodlu uyarı
17 ilde kumar ve dolandırıcılık operasyonu: 34 gözaltı
Yat ve teknelere ÖTV getirildi
KPSS maratonu yarın başlayacak
Sancaktepe'de 8 araçlık zincirleme trafik kazası
Düzce'de tarım aracı şarampole devrildi: 10 yaralı
Yönetmelik yayımlandı: Özel okul zamlarına yeni düzenleme
ÇAYKUR'dan çaya yüzde 7,5 zam
Global Sumud Filosu'nun konumunu canlı takip edebilirsiniz.
Bakan Kurum: Yeni bir sosyal konut projesi başlatacağız
AFAD: Depremzedelere 54 bin 200 konut daha teslim edilecek
Hazine haftaya üç ihale düzenleyecek
Bakan Bolat: Ekonomide pozitif rüzgarlar esmeye başladı
CHP İstanbul kayyum heyetinde ikinci ayrılık
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Hafta sonu sağanak geliyor: Sıcaklıklar kademeli olarak düşecek
Ankara'nın beklediği proje: Havalimanı metrosuna ilk kazma vuruluyor
YSK'dan karar çıktı: CHP ilçe kongreleri devam edecek
YÖK'ten yurt dışında okumak isteyen öğrencilere 'denklik' uyarısı
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı

Sağlık meslek mensuplarının görev ve yetki alanlarında düzenleme yapan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Eylül 2025 15:29, Son Güncelleme : 06 Eylül 2025 15:52
Sağlıkçıların 'görev ve yetki' alanları yeniden tanımlandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik" ile sağlık meslek mensuplarının görev ve yetki alanları, sağlık hizmeti ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden tanımlandı.

Yönetmelikle, anestezi teknikerlerinin görev ve yetki alanları sağlık hizmetlerinin gereklerine uygun şekilde netleştirilip açık şekilde tanımlandı.

Diş protez teknikerlerinin iş ve görev tanımları güncellendi, mesleğin standartları netleştirildi. Sağlık bakım teknisyenlerinin kişisel bakım, refakat, ilaç ve numune süreçlerindeki rolleri yönetmelik kapsamına alındı, mevcut görev tanımları güncellenerek hizmetin etkinliği artırıldı.

Ayrıca, nükleer tıp teknikerlerinin iş ve görev tanımları yapıldı, kritik tanı ve tedavi süreçlerinin bu alanda özel eğitim almış personel tarafından yürütülmesi sağlandı.

Açıklamaya göre, düzenlemeyle hem meslek mensuplarının görev ve sorumlulukları netleştirildi hem de ülke genelinde uygulama birliği sağlanarak sağlık hizmetlerinde standartlaşma güçlendirildi.

