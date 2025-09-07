Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa 'kasten yaralama' davası
Eşine çarptığı arabası silah sayılan sanığa 'kasten yaralama' davası
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde değişikliklere imza attı. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan işçilerin nöbet hesaplamaları artık aile hekimleriyle aynı olacak. Teşvik ödemelerinde akılcı ilaç uygulamaları da dikkate alınacak. Danıştay'ın daha önce durdurduğu maddeler yeniden düzenlendi.

07 Eylül 2025
Aile hekimlerine sözleşme ve ödeme sisteminde revizyon

Sağlık Bakanlığı, aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinde kapsamlı değişiklikler yaptı. Danıştay tarafından daha önce yürütmesi durdurulan bazı maddeler yeniden düzenlenirken, ödeme ve sözleşme yenileme kriterlerinde köklü revizyonlar hayata geçirildi. Teşvik ödemelerinde akılcı ilaç uygulamaları da dikkate alınacak. Aile sağlığı merkezlerinde çalışan işçilerin nöbet hesaplamaları aile hekimleriyle aynı olacak.

BAKANLIK SORUMLU OLACAK

Valiler sözleşme yapma yetkisini doğrudan devredemeyecek. Sözleşmeler valilik tarafından Sağlık Bakanlığı onayı ile il sağlık müdürüne devredilebilecek. Böylece yetki devrinde Bakanlık kontrolü devreye girdi. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının sözleşmeleri, koruyucu sağlık hizmetlerinden alınan puanlara göre yenilenecek. Görevden uzaklaştırma süresi üç ayla sınırlı olacak. Ancak yeni düzenlemeye göre, ceza kovuşturması gerektiğinde bu süre yalnızca iki ay uzatılabilecek. Böylece keyfi uzatmaların önüne geçilmiş oldu.

70 PUAN VE ÜZERİ ŞARTI

Yeni kriterlere göre sözleşmenin devam etmesi için 70 puan ve üzeri alınması gerekecek. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları 3 aya kadar görevden uzaklaştırılabilecek. Süre yalnızca ceza kovuşturması halinde 2 ay daha uzatılabilecek. Böylece daha önceki 6 aylık uzatma süresi kısaltılmış oldu. Aile hekimliklerine yapılan ödeme şartlarında da yeni kurallar belirlendi. Bu kapsamda ödemelerde yaş gruplarına göre katsayılar korunurken, son bir yılda birimden hizmet almayan nüfus grupları için katsayı yarıya indirilecek.

96 SAATTEN AZ OLMAYACAK

Nöbet ücretleri için de yeni hesaplama yapıldı. Buna göre, entegre sağlık merkezlerinde tutulan nöbetler artık 96 saatten az olmamak kaydıyla 5 nöbet üzerinden hesaplanacak. Tutulmayan her 8 saatlik nöbet için katsayı yüzde 8 oranında azaltılacak. Aile hekimlerine yönelik teşvik ödemelerinde de değişiklikler yapıldı. Vatandaş memnuniyet oranı il veya Türkiye ortalamasının üzerinde olan hekimlere ek ödeme yapılacak.

BURCU ŞEN

