Jandarma Genel Komutanlığından 'Yasak Aşk Cinayeti' Haberlerine Yalanlama

Elazığ'da meydana gelen olayla ilgili bazı medya organlarında çıkan haberlerde, cinayetin failinin Jandarma Genel Komutanlığı personeli olduğu öne sürülmüştü.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haberlerde bahsi geçen şahıs, Jandarma Genel Komutanlığı personeli olmadığı gibi kurumumuzla herhangi bir bağı da bulunmamaktadır." mesajı paylaşıldı.